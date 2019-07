Giorgia Meloni vs David Parenzo/ Video “mie parole manipolate, non so se querelarlo”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, contro il giornalista David Parenzo. Cosa avrà combinato di così grave al punto da guadagnarsi anche un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’esponente politico? A finire nel mirino della Meloni il libro dello stesso giornalista dal titolo “I Falsari”. “Ecco una clamorosa falsificazione che David Parenzo scrive sul mio conto nel suo libro (autobiografico?) “Falsari”. Tenetevi forte che è clamorosa”, esordisce il leader di FdI. Il riferimento è ad un post che la stessa Meloni pubblicò su Facebook lo scorso 27 agosto: “Conte e Di Maio parlano come Renzi: ‘Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa allora taglieremo i fondi alla Ue’. Ma la soluzione all’invasione dell’Italia non è far invadere l’intera Europa, perché un miliardo di africani non ci stanno in Italia, come non ci stanno in Europa. Basta perdere tempo. L’unica soluzione è il blocco navale. Gli immigrati qui non ci devono arrivare!”. Ebbene, secondo quanto asserito dalla Meloni, Parenzo avrebbe preso il post in questione, fatto “una operazione di falsificazione con il taglio e cuci” ed attribuito a lei la frese detta da Renzi e Di Maio “e che io citavo per criticarla”.

GIORGIA MELONI CONTRO DAVID PARENZO: “ECCO IL FALSARIO”

Giorgia Meloni avrebbe trovato l’opera di “falsificazione” messa in atto da David Parenzo alla pagina 107 di quello che definisce “libro capolavoro” del giornalista ma non ha querelato subito poiché si sarebbe accorta del ‘fattaccio’ solo di recente. “E dopo aver manipolato la mia dichiarazione e attribuito a me frasi di altri che io contestavo nel mio post, scrive che: “Minacciare, come fa la Meloni, di tagliare i soldi che diamo alla UE è pura follia””, ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia nel suo stato Facebook contro Parenzo. ” Ma infatti io non l’ho mai detto, è il PD che lo ripete da sempre”, si è difesa. Quindi ha chiosato con un dubbio amletico per il quale ha chiesto il sostegno ai suoi stessi followers: “Esilarante. Sono indecisa se querelare o meno Parenzo, perché certo che dopo la figuraccia fatta in TV forse la sua bella punizione l’ha già avuta. Voi che dite?”. Oggi, la Meloni è tornata ancora sull’argomento e sempre tramite la sua pagina social ha postato il video della lite avuta con Parenzo in diretta tv durante una puntata di In Onda: “Vi presento “Il Falsario” – Il libro autobiografico di Parenzo”, ha commentato.





