Giorgia nuova conduttrice di X Factor 2024/ Polemica sul web: “L’unica che doveva fare la giudice”

Giorgia conduttrice di X Factor 2024: l’annuncio di Sky

X Factor 2024 tornerà in onda su Sky a settembre quando andrà in onda tutta la fase delle selezioni prima dei live che, quest’anno, avranno una nuova conduttrice. Dopo aver affidato la conduzione del talent show a Francesca Michielin, Sky ha scelto un’altra cantante come conduttrice: è, infatti, Giorgia la conduttrice di X Factor 2024 e l’annuncio è arrivato direttamente da Sky. “Sarà la voce che ci guiderà in questa indimenticabile stagione di XF2024, fatevi travolgere perché il suo carisma vi conquisterà!”: questo l’annuncio di Sky che non solo è diventato virale, ma ha scatenato anche la reazione del web.

Giorgia, dopo Sanremo sarà ad X Factor 2024?/ "Noi donne ci abbiamo messo di più a conquistare credibilità"

A far discutere il web, infatti, non è solo la scelta di Giorgia come conduttrice, ma anche quella in merito alla giuria dove ci saranno Manuel Agnelli, Jake LaFuria, Paola Iezzi e Achille Lauro. Scelte che non piacciono al web che, sotto il post di Sky, hanno lasciato diverse critiche.

Giorgia conduttrice di X Factor 2024: le critiche del web

Il popolo del web critica la scelta di Sky di affidare la conduzione di X Factor 2024 a Giorgia affidando, invece, il ruolo di giudici a Manuel Agnelli, Jake LaFuria, Paola Iezzi e Achille Lauro. Secondo molti utenti, Giorgia avrebbe tutte le capacità per fare la giudice al posto di uno degli artisti scelti per ricoprire tale ruolo.

Giorgia:"Emanuel Lo? Avevo paura"/ La moglie del ballerino: "Credevo che tra noi non funzionasse"

“Chi sa cantare presenta, chi non sa cantare giudica. Ottima scelta”, scrive un utente. “L’unica che doveva fare la giudice… tutto ok Sky?”, “L’unica che capisce di musica fa la conduttrice e non giudice… Bah”, “Ma perché mettono cantanti a fare i conduttori e non a fare i giudici?”, scrivono altri.













© RIPRODUZIONE RISERVATA