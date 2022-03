Federica Pellegrini “Matrimonio con Matteo Giunta? Che stress”/ “Peggio di Olimpiade”

Organizzare un matrimonio può essere un dramma. Lo sa bene Federica Pellegrini, tirata in ballo dalla comica Giorgia Fumo. “Ma è vero che ti sposi?“, le ha chiesto a Italia’s Got Talent 2022 per tentare un aggancio con la sua esibizione sull’organizzazione dei matrimoni e i programmi tv americani che li raccontano.

Un po’ imbarazzata, la campionessa ha risposto: “Se tutto va bene sì, dovrebbe essere vero“. Nei mesi scorsi, infatti, aveva annunciato questa novità riguardo la sua relazione con Matteo Giunta. “Sei stressata?“, le ha anche chiesto. E Federica Pellegrini lo ha confermato.

Federica Pellegrini e le domande sul matrimonio

“Sono stressata“, ha aggiunto infatti Federica Pellegrini. Pur senza parlarne apertamente, l’ormai ex nuotatrice sta quindi lavorando ai preparativi. “Tu questo stress lo reggi, perché il matrimonio è come una Olimpiade“, le ha detto la finalista di Italia’s Got Talent 2022. “Peggio“, ha ribattuto lei.

Ma al termine dell’esibizione si è sbilanciata un po’ di più: “Hai toccato argomenti che sto conoscendo molto bene da qualche mese a questa parte, anche io mi sto intrippando con quei programmi. Mi hai dato una sfumatura nuova con la commessa italiana“.

