Giorgia Palmas e Filippo Magnini nuovo figlio in arrivo?/ Vacanze in Sardegna in love

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, cicogna in arrivo per la coppia?

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno godendo le vacanze tra le splendide coste della Sardegna. Papà Filippo stringe la sua piccola Mia, avuta proprio con l’ex velina che sembra amare l’acqua proprio come il nuotatore. Ai microfoni di Nuovo TV, la coppia racconta il matrimonio bis. Dopo l’unione civile nel 2021, Giorgia e Filippo si sono sposati anche in chiesa: “Per noi è stato importante sposarci in chiesa davanti a Dio“.

I due sposini hanno anche rivelato di non escludere l’idea di allargare la famiglia: “Se ci fossimo incontrati prima, sicuramente avremmo avuto più di un figlio. In questo caso lasciamo fare al destino“. La showgirl ha anche un’altra figlia, Sofia, avuta dall’ex Davide Bombardini con cui Filippo sembra andare davvero molto d’accordo: “Sofia è timida, ma con Filippo è nato subito un bel feeling“.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini vacanze in Sardegna tra famiglia e momenti romantici

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna con la piccola Mia. Il settimanale Nuovo Tv racconta: “Premuroso mentre Mia sguazza in mare con l’aiuto della mamma, Magnini si preoccupa di coprirle capo con un berretto per proteggerla dal sole. Ma la bimba non ha voglia di tenere il cappellino: in acqua è troppo felice. Evidentemente ha ereditato la stessa passione del papà, ex campione di nuoto. A bagno finito, Filippo riporta la bimba di casa sulla spiaggia“.

Come sottolinea il settimanale, la coppia Giorgia e Filippo è riuscita anche a ritagliarsi dei momenti romantici solo per due. Si stendono tranquilli sotto al sole tra relax, sguardi complici, coccole e amore approfittando del riposo della piccola Mia. Insomma, i due sembrano sempre più complici e chi lo sa, la famiglia potrebbe allargarsi ancora se si presentasse il momento giusto.











