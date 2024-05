Giorgia Rossi intervista Calafiori: la fidanzata Benedetta lo bacia in diretta/ La reazione della giornalista

Giorgia Rossi e l’intervista a Riccardo Calafiori con l’intromissione della fidanzata

Riccardo Calafiori, dopo la partita tra il suo Bologna e la Juventus durante la quale ha segnato anche due goal, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN per commentare il match. Ad intervistarlo c’era la giornalista Giorgia Rossi, pronta a svolgere il proprio lavoro chiedendo al difensore un commento non solo sul match, ma in generale sulla stagione della propria squadra. Un’intervista come tante quella che Giorgia Rossi era pronta a realizzare per regalare un contributi maggiore ai telespettatori di DAZN che, tuttavia, si sono ritrovati a guardare un’intervista a tre.

Mentre, infatti, Giorgia Rossi intervistava Calafiori, è arrivata la fidanzata del calciatore del Bologna che, probabilmente, gelosa o semplicemente impaziente di riabbracciare il fidanzato, si è precipitata tra le braccia del calciatore baciandolo in diretta e sotto lo sguardo della stessa giornalista.

Benedetta, chi è la fidanzata di Calafiori che ha interrotto l’intervista con Giorgia Rossi

Di Benedetta, questo il nome della fidanzata di Riccardo Calafiori, si sa pochissimo . Su Instagram, è presente con il nickname di «bboeme» dove pubblica non solo foto insieme al fidanzato, ma anche foto che sembrerebbero professionali e che fanno pensare ad un lavoro da modella. Molto attiva sui social, Benedetta è diventata virale dopo la scelta di baciare in diretta il fidanzato mentre indossava la sua maglia per poi restare tra le sue braccia durante tutto il tempo dell’intervista con Giorgia Rossi.

Nel momento in cui le immagini del bacio in diretta sono diventate virali, qualche utente ha pensato subito al tentativo di Benedetta di marcare il territorio con Giorgia Rossi che, di fronte alla tenera scena dei due fidanzati, ha portato avanti il suo lavoro terminando l’intervista mentre Benedetta ha smentito la volontà di marcare il territorio.











