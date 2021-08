Giorgia Rossi/ “Matrimonio con Alessio Conti? Sarà in un posto esotico”

Giorgia Rossi è prontissima per il suo debutto su Dazn, il servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi che quest’anno trasmetterà diverse partite del campionato di Serie A 2021-2022. La giornalista sportiva è uno dei volti nuovi del canale da sempre identificato con la collega Diletta Leotta. Parlando proprio della collega ha dichiarato dalle pagine del settimanale “Oggi” : “quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”. Anzi, la Rossi non nasconde di apprezzarla tanto: “è una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”.

A Dazn non c’è però solo la Leotta, visto che la giornalista ha rivelato a Gazzetta.it: “sono stata felicissima di ritrovare Massimo Corcione, il primo a credere in me nel mio anno a Sky. Poi mi sono trovata benissimo con chi dirige effettivamente Dazn, Veronica Diquattro e Ughetta Ercolano, due donne che mi servono da esempio per restare me stessa cercando di ottenere il massimo dal mio lavoro”.

Giorgia Rossi ha un fidanzato: è amore con il collega Alessio Conti

Giorgia Rossi ha poi parlato della competenza di Ilaria d’Amico toccando un tema da sempre molto delicato e discusso: il binomio donna giornalista e mondo del palloni. “Oramai va per la maggiore” – ha precisato la giornalista – “Dazn punta molto anche su questo aspetto inclusivo, fondamentale nel messaggio che vuole lanciare. Qui si lavora davvero di squadra e anche sul fronte femminile c’è voglia di dare un segnale, siamo sempre di più, tutte brave e preparate e la competizione è stimolante e divertente”.

Attenzione però, la Rossi non si tira indietro nel parlare di critiche facendo però una doverosa precisazione: “ci sono per tutti: quelle superficiali non mi toccano, soffro soltanto quando arrivano da persone a cui ho voluto bene che lo fanno per invidia”. Infine parlando della vita privata e del fidanzato Alessio Conti ha rivelato: “il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa. Mi ripete ‘ho 45, anni, poi non avrò più energie’. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50”.



