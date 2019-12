Giorgia Rossi: “Record di caz*o”/ Video, gaffe durante il collegamento con il Tg5!

La prima pagina del Tg5 di ieri 10 dicembre 2019 ha avuto inizio con un collegamento in diretta con lo stadio di San Siro in occasione della partita di Champions League Inter – Barcellona. Pronti a bordocampo per seguire il match la giornalista di Sport Mediaset Giorgia Rossi e l’ex calciatore dell’Inter Christian Vieri. Come di consueto, i due riassumono in breve l’evento, con numeri, cvuriosità e indicazioni utili. Ma è proprio nel corso di questo breve recap che anticipa la partita vera e propria che Giorgia Rossi cade in una gaffe che in poche ore è diventata virale. La giornalista ricorda le persone presenti allo stadio: “È la cornice davvero perfetta. Più di 70.000 spettatori” ma è proprio qua che incespica, definendo il risultato appena citato un: “Record di ca**o”.

Giorgia Rossi, la gaffe in diretta è virale!

L’imbarazzo è stato immediato e, inutile dirlo, sono bastati pochi secondi di attesa per iniziare a leggere i primi commenti e tweet ironici sulla gaffe. La frase che in realtà Giorgia Rossi avrebbe voluto pronunciare nel corso del collegamento col Tg5 è chiaramente “Record di incasso”, qualcosa è però andata male e, alla fine, ciò che si è udito è ben altra parola, comunque assonante a quella che avrebbe dovuto essere. In merito alla gaffe, ormai virale, la giornalista ha al momento preferito non esprimersi. Nonostante ciò, i commenti ironici continuano a fioccare sui social della Rossi che potrebbe allora decidere di replicare quanto prima.

Gaffe di Giorgia Rossi nell'edizione serale del TG5 di ieri sera. "Record di ca**o" pic.twitter.com/6f79Wkqrq9 — Saverio Capobianco (@Saverio_94) December 11, 2019





