Giorgia Rossi, Tapiro d’oro la gaffe in diretta/ “Record di caz*o? Ero emozionata!”

Il Tapiro d’Oro era nell’aria e in effetti non ha tardato ad arrivare per Giorgia Rossi. È ben nota la gaffe della quale la giornalista sportiva si è resa protagonista pochi giorni fa quando, in occasione della partita di Champions tra Inter e Barcellona, si è lasciata sfuggire una parolaccia non prevista. “Record di caz*o” è ciò che molti hanno udito che non corrisponde però a quanto avrebbe far voluto intendere la Rossi nel suo intervento, ovvero “Record di incassi”. Raggiunta da Valerio Staffelli con l’immancabile Tapiro a seguito, Giorgia Rossi è apparsa inizialmente divertita, poi ha spiegato quanto accaduto, cercando di chiarire una volta per tutte il malinteso che si è creato dopo quel collegamento in diretta col Tg5.

Giorgia Rossi: “Record di caz*o? L’ho detto alla romagnola!”

“Il problema è che l’ho detto un po’ alla romagnola!” esordisce Giorgia Rossi ai microfoni di Valerio Staffelli per Striscia La Notizia. Così prosegue: “Ero un po’ emozionata per la serata perché c’erano troppe persone allo stadio… Vi giuro che ho detto incasso!” In un servizio, Striscia però fa notare che non è la prima volta che la Rossi incappa in gaffe di questo genere. Già in passato si è resa protagonista di strafalcioni sempre un po’ hot. Al microfono di Staffelli la giornalista si sottopone infine ad una prova, ripetendo la frase incriminata, stavolta senza gaffe. Staffelli sorride e applaude l’ironia della Rossi che ha comunque affrontato con garbo e leggerezza questo momento imbarazzante.

