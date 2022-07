Giorgia Soleri censurata da Instagram/ “Una foto con le tet*e coperte…”

Giorgia Soleri censurata da Instagram per uno scatto in topless, cosa è successo?

Giorgia Soleri è stata censurata da Instagram. La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha raccontato l’episodio su Instagram condividendo il suo disappunto con i followers. Giorgia ha trascorso una giornata al mare e ha pubblicato una storia su Instagram in topless coprendosi il seno con le mani. Instagram però ha eliminato lo scatto per il fatto che sarebbero state violate le linee guida in materia di adescamento di adulti. A quel punto, Giorgia Soleri è intervenuta su Instagram sfogandosi con i suoi followers. Giorgia ha fatto giustamente notare come ci sia una diversità di trattamento quando a postare foto di questo tipo sia Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ha postato anche qualche giorno fa uno scatto particolarmente hot. In quel caso però Instagram non ha preso alcun provvedimento. Giorgia Soleri si è indispettita e ha detto: “Su Instagram si scoprono sempre cose nuove. Io oggi ho scoperto che in una foto dove mi si vedevano le tet*e peraltro coperte adesco adulti. Cosa fai nella vita? Adesco gli adulti. C’è Chiara Ferragni che è un’imprenditrice digitale, io sono un’adescatrice digitale. Mi avete scoperta. Una foto con le tet*e coperte”.

Poi Giorgia ha proseguito rivelando un episodio curioso. Mentre era la mare due signore si sono avvicinate per scattarsi un selfie e alla richiesta della foto Giorgia voleva mettersi una maglia. Per le signore però non c’era alcun problema. Giorgia ha così sottolineato: “Mi hanno detto ma no tranquilla chi se ne frega. Però su Instagram se carichi una foto così non va bene. Sono proprio basita da questo social”. Giorgia ha però deciso di non mollare e ha inserito una nuova foto: “Instagram sono capricorno possiamo andare avanti all’infinito”, ha detto in modo provocatorio.

Giorgia Soleri è stata presa di mira ancora una volta per il suo look. La fidanzata di Damiano dei Maneskin aveva postato una storia su Instagram scrivendo “caldo livello: cena in reggiseno”. Nell’immagine si mostrava in intimo con la giacca poggiata sullo schienale della sedia. Come lei anche Chiara Ferragni ha optato nei giorni scorsi per un micro top in una cena al ristorante. Un atteggiamento che ha fatto infuriare alcune persone che sui social l’hanno accusate di essere esibizioniste.

Su Twitter si è scatenata una bufera di polemiche. “A me non interessa se ti chiami Giorgia Soleri o Chiara Ferragni, se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella”, scrive un utente. “Quanto ci ha fatto fessi Giorgia Soleri all’inizio facendoci credere che fosse riservata e poco interessata ad avere attenzioni quando è palese che fremeva per stare sotto i riflettori e ottenere questa fama che vuole farci credere dettata dal suo talento (che non esiste)”, scrive un altro. “Il confine fra lo stare bene col proprio corpo stando a proprio agio ovunque e la burinata è molto sottile”, scrive un altro ancora. Il loro outfit non è stato molto apprezzato ma anzi ha scatenato dure polemiche. Entrambe hanno preferito però non commentare facendosi scivolare addosso le critiche.

