Giorgia Soleri dimentica Damiano David e si iscrive all’app di incontri Bumble/ “Astenersi aspiranti papà”

Giorgia Soleri dimentica Damiano David e sbarca sull’app di dating Bumble

Giorgia Soleri chiude definitivamente il capitolo Damiano David. L’ex del leader dei dei Maneskin si è iscritta all’app di dating, Bumble, fondata dalla cofondatrice di Tinder, Whitney Wolfe. Nell’app in questione a dirigere il gioco sono le donne. Sono loro infatti possono scrivere, entro 24 ore, a chi abbia espresso la propria preferenza. Nella bio di Giorgia si legge: “Niente di serio, un bicchiere in compagnia. Astenersi aspiranti papà. Bebè “non ne voglio”.

Nonostante alcune diffidenze sull’autenticità del profilo, alcuni utenti di Milano hanno “swippato” il profilo della Soleri, ripubblicandolo su un popolare gruppo Facebook risultando verificato. Sempre nella bio di presentazione, Giorgia Soleri scrive di essere atea, dichiara di allenarsi in palestra regolarmente, ma soprattutto precisa di non volersi impegnare in un’altra storia.

Di recente Giorgia Soleri, tra le stories Instagram, ha scritto un messaggio criptico che sembrava una frecciata destinata all’ormai ex Damiano David. Queste le sue parole: “Aspetto qualcuno di affidabile. Invece di trovare supporto e affidabilità nella tua relazione, potresti aver avuto a che fare con partner che non sono in grado di prendersi cura di te e sono a malapena in grado di autogestirsi”. Ricordiamo che Damiano, sul suo profilo Instagram, al momento della rottura: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno e quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

