Giorgia Soleri e Martina Taglienti erano amiche?/ Spuntano vecchi commenti tra Damiano e la ragazza del bacio

Giorgia Soleri, Martina Taglienti e Damiano David: spuntano nuovi dettagli

Il video di Damiano David che bacia Martina Taglienti in discoteca è diventato immediatamente virale e ha portato il frontman dei Maneskin ad annunciare la fine della relazione con la Soleri. Quest’ultima, per il momento, ha scelto la strada del silenzio anche se ha smesso di seguire su Instagram non solo Damiano ma anche Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis, migliore amica della Taglienti. Inoltre ha smesso di seguire anche quest’ultima perchè pare che prima della pubblicazione del video incriminato le due si seguissero e si scambiassero anche like.

Come se non bastasse, i fan hanno scovato una foto in cui Giorgia e Martina si trovano insieme, probabilmente dietro le quinte di un concerto dei Maneskin che le due erano solite seguire anche in tour.

I vecchi messaggi tra Damiano David e Martina Taglienti

Essendo un’amica di vecchia data di Victoria De Angelis, Martina Taglienti è entrata nella crew dei Maneskin da parecchi anni e così, i fan, sotto i post della modella, hanno scovato dei vecchi commenti di Damiano. Come riporta il post pubblicato dalla pagina Instagram “Giuseppe Porro”, era il 2017 quando Damiano e Martina si scambiavano dei messaggi su Instagram.

“Posso dire che sei la mia fidanzata?”, scriveva Damiano dei Maneskin a Martina ad agosto 2017. Commenti che i fan hanno ripescato dopo la pubblicazione del video del bacio. Nel frattempo, i fan aspettano che Giorgia Soleri, sempre molto attiva sui social, rompa il silenzio per commentare l’accaduto.

