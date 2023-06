Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati/ L’annuncio del cantante su Instagram

Damiano David, è addio con Giorgia Soleri: l’annuncio su Instagram

La notizia è iniziata a circolare nelle scorse ore ed è stata prontamente confermata dal diretto interessato, onde evitare ulteriori gossip: Damiano David non è più il fidanzato di Giorgia Soleri. La coppia ha deciso di lasciarsi dopo circa 5 anni di amore, e l’hanno fatto ormai da qualche giorno, come spiegato dallo stesso frontman dei Maneskin con una Instagram story condivisa sul proprio profilo. Inizialmente il cantante si è detto dispiaciuto per un video circolato in rete nelle ultime ore, che lo vede baciare un’altra ragazza in discoteca.

Il video, caricato da un utente sui social, ha fatto presto il giro della rete diventando virale. E, forse anche per arginare i gossip e i chiacchiericci delle ultime ore sulla loro relazione, ci ha pensato lo stesso Damiano a spiegare come sono andate le cose: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano“.

Damiano David e Giorgia Soleri: nessun tradimento dietro la fine del loro amore

Non vi sarebbe dunque alcun tradimento, come sospettato da molti utenti sul web, da parte di Damiano David nei confronti di Giorgia Soleri. La loro relazione, come pubblicamente confermato sulle Instagram stories, era finita da qualche giorno e dunque il cantante è ora sentimentalmente libero. Inoltre, rivolge un appello generale al rispetto di questo momento delicato per i due ex fidanzati.

Scoppia dunque un’altra coppia nel mondo dello spettacolo, con la notizia che ha spezzato il cuore dei fan che non hanno mai smesso di credere nel loro amore. Ma, sempre in ottica Maneskin, per una coppia che si lascia ce n’è un’altra che si è creata. Nelle ultime ore, infatti, Victoria De Angelis è stata pizzicata in dolce compagnia, in quel di Formentera, al fianco della sua nuova fidanzata,Luna. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi, che ha pizzicato la bassista della band e la sua nuova fiamma tra baci e bollenti effusioni sotto il sole delle Baleari.

