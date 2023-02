Giorgia Soleri, fidanzata Damiano David/ “Sono solo una persona malata”

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si è sfogata sui social parlando della sua malattia. La influencer in diverse occasioni ha utilizzato i social per affrontare argomenti molto forti e delicati. Proprio sui social ha rivelato di soffrire di due malattie croniche: la vulvodinia e la fibromialgia, che le causano non pochi problemi nella vita di tutti giorni. Dolori e stanchezza fisica la buttano spesso giù e in diverse occasioni vive momenti di grandi difficoltà. Recentemente, a causa di un ritardo di un volo aereo, la fidanzata del vocalist dei Maneskin ha avuto un crollo emotivo.

“Ho male ovunque, vorrei solo dormire per i prossimi due giorni” ha detto Giorgia sui social – “mi dispiace non essere un esempio di virtù, accettazione della malattia e tutela del corpo, sono solo una persona malata che a volte non ce la fa più”. Un crollo emotivo che la influencer ha proseguito consapevole che ci sono situazioni peggiori della sua – “sì, cè chi sta peggio, chi oltre alla malattia ha un lavoro full time e una famiglia, chi non può curarsi, io sto provando a fare la mia parte per cambiare questa situazione e ottenere tutele ma questo purtroppo non cancella il mio dolore e non lo silenzia”.

Giorgia Soleri e il dolore per la malattia

Lo sfogo social di Giorgia Soleri è diventato manco a dirlo virale. “Brave alle persone che riescono a fare di più di me con più dolore e più impegni – ha detto la compagna di Damiano dei Maneskin che ha poi concluso dicendo – “io non ci riesco e a volte ho solo bisogno di urlare basta”. Non è la prima volta che le parole di Giorgia creano discussioni sul web. Alcune settimane fa, infatti, sempre durante una viaggio, questa volta in treno, la Soleri ha chiesto ai fan di tenerle compagnia. Un follower allora le ha chiesto: “puoi dire che gli psicofarmaci non sono per i matti (qualcuno lo pensa)” e la ragazza di Damiano non si è tirato indietro nel rispondere.

“Ma che problema nell’essere matti?” ha detto dell’influencer. Le sue parole sono diventate immediatamente motivo di discussione con diversi psicologi che sono intervenuti per sottolineare quanto la psicoterapia e anche l’uso degli psicofarmaci sia importanti. “La mente è chimica si ammala come il resto del corpo e come il resto del corpo si cura con i tanto temuti psicofarmaci” – ha detto un psicologa rispondendo alla Soleri











