Giorgia Soleri furiosa a Pechino Express 2023/ Frase infelice sulla sua malattia…

Giorgia Soleri e le polemiche a Pechino Express 2023

Non sono mancate le polemiche durante la settima puntata di Pechino Express 2023 trasmessa il 20 aprile. Protagoniste della tappa sono state le cinque coppie in gara che si sono sfidate per conquistare il pass per la Cambogia iniziando il viaggio da Awat Awat, passando da Mari Mari fino ad arrivare a Kota Kinabalu. Una tappa che ha scatenato polemiche non solo tra i concorrenti, ma anche sul web. A scatenarle è stata una frase infelice pronunciata sulla malattia cronica di cui soffre Giorgia Soleri e che ha scatenato la reazione del membro della coppia delle Attiviste.

Giorgia Soleri e la vulvodinia: "Ho ripreso ad avere una vita normale"/ "Un farmaco…"

Tutto è accaduto quando i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno chiesto ai concorrenti di indicare la coppia che avrebbero voluto fuori dal gioco. I “Novelli Sposi” Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno risposto gli Italo-americani perchè considerati tra i più forti. Successivamente, Joe Bastianich, membro degli Italo-Americani, senza fare nomi, ha ammesso che vorrebbe continuare l’avventura con cui chi condivide i suoi stessi valori mandando a casa chi sta “giocando in modo sporco”.

Le Attiviste, Giorgia Soleri e Federippi/ Ancora in gara a Pechino Express 2023

La frase infelice sulla malattia di Giorgia Soleri

A replicare a Joe Bastianich è stata proprio Giorgia Soleri la quale ha spiegato di aver deciso di partecipare ad un gioco difficile e duro come Pechino Express per mettersi alla prova e dimostrare a se stessa di potercela fare nonostante soffra di una malattia cronica come l’endometriosi e la vulvodinia. Dopo aver ascoltato le parole della Soleri, però, tutti gli altri concorrenti sono scoppiati a ridere, come riporta il portale Gossip e Tv e, in particolare, Barbara Prezia, membro delle “Mediterranee” si è lasciata andare ad un’affermazione infelice come è stata giudicata anche dal web: “Hanno preso Pechino per dire che hanno la malattia della vulva“.

Giorgia Soleri e Federippi, le attiviste di Pechino Express/ Vincitrici terza tappa: bis in arrivo?

Di fronte alle parole di Bastianich prima e di Barbara Prezia poi, le Attiviste, quando hanno ripreso il viaggio, si sono mostrate parecchio infastidite e furiose per l’accaduto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA