PECHINO EXPRESS 2023, 7A PUNTATA/ Diretta, eliminati: Italoamericani contro Attiviste

Diretta Pechino Express 2023: commento live puntata 20 aprile 2023

Nella settima puntata di Pechino Express “I Novelli Sposi” decidono di penalizzare “Gli Italoamericani” e “Le Mediterranee”, che partiranno in ritardo e dovranno spostarsi insieme per un breve percorso. Le coppie ricevono delle foto di persone che dovranno cercare nel villaggio, da loro riceveranno un sacco pieno di pesci affumicati che dovranno portare alla prima meta di questa tappa, ovvero Tenom Lama. Tutti alla fine si mettono in viaggio. Ad avere qualche difficoltà nel trovare un passaggio, stranamente, sono stati Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che però presto superano Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Andrea Belfiore/ "Da Pechino Express io e Joe Bastianich ci portiamo nuovi amici"

Mentre “I Siculi” si godono il viaggio, invece, “Gli Italoamericani” e “Le Mediterranee” sviluppano un po’ di astio nei confronti de “Le Attiviste”. Ad inizio della puntata infatti ci sono stati dei battibecchi tra Joe Bastianich e Giorgia Soleri. Il cuoco non considera di vitale importanza le battaglie della fidanzata di Damiano dei Maneskin. C’è poco tempo, però, per discutere. L’obiettivo è arrivare al più presto a destinazione. (agg. di Chiara Ferrara)

Le Attiviste, Giorgia Soleri e Federippi: Pechino Express 2023/ Salve per caso ma...

Pechino Express 2023, la settima puntata 20 aprile

Quesa sera, giovedì 20 aprile, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la settima puntata di “Pechino Express 2023 – La via delle Indie”. Settimana scorsa il programma ha registrato 388mila spettatori medi con una share dell’1,7%. Sui social è stato lo show più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante tutta la messa in onda, al vertice della classifica dei Trending Topic italiani, contenuti sportivi esclusi.

La sesta puntata di “Pechino Express 2023″ ha visto l’uscita di scena di un’altra coppia. Dopo Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, “Gli Istruiti” Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero e “Gli avvocati” Alessandra Demichelis e Lara Picardi, anche Martina Colombari e Achille Costacurta, coppia “Mamma e figlio”, hanno dovuto lasciare il gioco.

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo/ A rischio eliminazione da Pechino Express 2023, ma...

Le coppie di Pechino Express 2023

Sono cinque le coppie in gara a “Pechino Express 2023”: Giorgia Soleri e Federippi a formare la coppia de “Le Attiviste”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”. Nella sesta tappa le coppie sono state mischiate: Joe Bastianich con Totò Schillaci, Federica Pellegrini e Carolina Stramare, Achille Costacurta con Federica Fabrizio, Martina Colombari e Andrea Belfiore, Matteo Giunta con Giorgia Soleri, infine Barbara Prezia e Barbara Lombardo. A Mukah le coppie si sono riunite, i primi son stati i “Novelli Sposi”, seguiti dai “Siculi” (Totò Schillaci e Barbara Lombardo) e dalle “Mediterranee” (Carolina Stramare e Barbara Prezia). Le tre coppie si sono sfidate nella prova vantaggio, vinta dai Siculi. Al traguardo finale, nella città costiera di Miri, i “Novelli Sposi” vincitori della tappa hanno deciso di eliminare la coppia “Mamma e Figlio”, la busta nera ha confermato il verdetto di tappa eliminatoria.

Anticipazioni settima puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sere, giovedì 20 aprile, le cinque coppie affronteranno gli ultimi 341 chilometri nel Borneo Malese. Il viaggio avrà inizio dal villaggio di Awat Awat, passando da Mari Mari – dove tre coppie affronteranno una sorprendente e importantissima Prova Vantaggio – fino ad arrivare a Kota Kinabalu, traguardo finale di puntata; in palio, i biglietti per la Cambogia, terzo e ultimo Paese di questa avventura. La coppia di viaggiatori che primeggerà, anche in questo episodio, contribuirà al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione. Dunque, chi proseguirà il viaggio verso la Cambogia e chi, invece, sarà a rischio eliminazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA