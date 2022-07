Giorgia Soleri positiva al Covid-19/ L’annuncio sui social: “Niente febbre ma…”

Giorgia Soleri ha il Covid, l’annuncio su Instagram: “Molta tosse”

Il Covid-19 ha colpito anche una giovanissima influencer e scrittrice, nonché fidanzata di uno dei frontman più amati e idolatrati degli ultimi tempi. Giorgia Soleri, dolce metà di Damiano David dei Maneskin, è infatti risultata positiva al virus: l’annuncio è arrivato attraverso una Instagram story in cui ha mostrato l’esito di un tampone rapido con la scritta “è successo“. Un intoppo sfortunatamente arrivato in un periodo felice della sua vita, segnato da una lunga serie di incontri ed interviste per la promozione della sua raccolta di poesie La Signorina Nessuno.

Nel corso dell’Instagram story si è detta dispiaciuta di dover annullare i prossimi eventi in programma, spiegando anche le sue condizioni di salute al momento: “Sono sintomatica al momento, niente febbre ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi, spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza, insomma. Do al mio corpo il tempo di riposare e recuperare, prendendomi cura di lui in ogni modo possibile. Mi dispiace tanto per tutte le persone che si erano organizzate per partecipare agli eventi dei prossimi giorni, recupereremo appena possibile, promesso“.

Ma nelle scorse ore Giorgia Soleri ha anche fatto parlare di sé per quanto accaduto con il suo profilo Instagram. L’influencer ha infatti condiviso in una story una sua foto in topless, con il seno coperto dalle mani, durante alcuni istanti di relax. La foto tuttavia è stata censurata dal social, a suo dire considerata contenuto inappropriato come ha spiegato lei stessa: “Su Instagram si scoprono sempre cose nuove. Io oggi ho scoperto che in una foto dove mi si vedevano le tet*e peraltro coperte adesco adulti. Cosa fai nella vita? Adesco gli adulti“.

Paladina del femminismo, della body-positivity e dell’accettazione di sé stessi e del proprio corpo, Giorgia Soleri si è così vista cancellare l’intimo scatto da Instagram. Denunciando anche la disparità di trattamento rispetto a Chiara Ferragni, che anche lei pubblicò una foto in topless con il seno coperto, ma che non le fu censurata: “C’è Chiara Ferragni che è un’imprenditrice digitale, io sono un’adescatrice digitale. Mi avete scoperta. Una foto con le tet*e coperte“.











