Giorgia Soleri risponde agli hater/ “Facevo foto (mezza) nuda anche quando ero fidanzata con Damiano David”

Giorgia Soleri nel mirino degli hater: la replica dell’attivista

Giorgia Soleri è finita spesso nel mirino del web, per le foto considerate troppo provocanti. Nelle ultime ore, l’attivista ha ricevuto critiche dagli hater che hanno insinuato: “L’attenzione cala quando non sei più l’ex dei Maneskin“. A questa affermazione, l’influencer ha voluto replicare in modo piccato.

Giorgia Soleri, il mega tatuaggio dopo la rottura con Damiano David/ Foto: "Ho fatto una mattata vera"

“Comunque che ridere le persone (guarda caso tutti uomini!) convinti che una relazione abbia il potere di cambiare il modo in cui gestisco e mostro il mio corpo. Come se prima non avessi mai fatto e pubblicato foto (mezza) nuda. Mi dispiace darvi questa notizia dal 2023, ma noi donne esistiamo e facciamo scelte a prescindere da voi e dalle vostre opinioni! Incredibile” ha affermato l’ex fidanzata di Damiano David.

Giorgia Soleri dimentica Damiano David e si iscrive all'app di incontri Bumble/ "Astenersi aspiranti papà"

Giorgia Soleri smentisce i rumor sulla rottura con Damiano: “Nessun tradimento”

L’influencer aveva smentito i rumor sui presunti tradimenti di coppia, che sarebbero stati alla base della rottura con il cantante: “Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo, non monogama“.

E ancora: “Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Avremmo comunicato oggi di non essere più una coppia; non è andata così, e il problema nasce da questo. Per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori.” Giorgia Soleri attivista conclude: “Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente si. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme. Siamo umani, fragili…Soffriamo e ridiamo come chiunque. Vi chiedo solo di avere rispetto di noi come persone e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo“.

Giorgia Soleri aveva un'altra relazione oltre quella con Damiano David?/ "Love story con un imprenditore…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA