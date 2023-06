Giorgia Soleri: “La relazione con Damiano non era monogama”/ “Anche io ho commesso errori…”

Giorgia Soleri e Damiano David: dopo 6 anni la storia d’amore è finita: “Nessun tradimento…”

Il clima rovente tipico dell’estate è giunto con largo anticipo per alcune coppie note al mondo dello spettacolo. Damiano David – frontman dei Maneskin – e Giorgia Soleri hanno deciso di condividere con i propri follower la decisione di lasciarsi. Ebbene sì; dopo 6 anni d’amore viscerale i due hanno deciso di prendere strade diverse. L’indiscrezione sulla rottura imminente era paventata in rete già da diverse settimane ma il silenzio dei diretti interessati aveva lasciato che il tutto restasse nel novero dei rumor senza riscontro.

Nelle ultime ore però, come un fulmine a ciel sereno, è spuntato un video in cui Damiano David si trovava in un locale con un’altra ragazza, per di più in atteggiamenti intimi. Sul web sono immediatamente partite le teorie di tradimento ai danni della fidanzata Giorgia Soleri, con il cantante che a quel punto non ha potuto fare a meno di chiarire la situazione: “Sono molto dispiaciuto che sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione… Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo“. Queste le parole di Damiano David, con l’ormai ex fidanzata che a distanza di poche ore ha deciso di dare anche la sua versione dei fatti.

Giorgia Soleri rompe il silenzio dopo la rottura con Damiano David: “Siamo umani, fragili…”

“Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo, non monogama“. Inizia così Giorgia Soleri su Instagram – come riportato dalla pagina Whoopsee – che sottolinea la natura del suo rapporto con Damiano David al fine di specificare probabilmente come non vi siano questioni di tradimento alla base della rottura. “Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema”. La modella, sul “caso” del video, ha poi spiegato: “Avremmo comunicato oggi di non essere più una coppia; non è andata così, e il problema nasce da questo“.

Giorgia Soleri, nel commentare la vicenda del video dell’ormai ex fidanzato Damiano David, non si dice affatto contenta ma al contempo dimostra di non avvertire alcun risentimento nei confronti del frontman dei Maneskin. “Per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori”. La modella poi aggiunge: “Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente si. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme”. Non esclude dunque la propria parte di colpe Giorgia Soleri nelle parole postate su Instagram e in riferimento alla rottura con Damiano David. In conclusione, la giovane chiede comunque di rispettare il momento, per quanto sia possibile vista l’esposizione di entrambi: “Siamo umani, fragili…Soffriamo e ridiamo come chiunque. Vi chiedo solo di avere rispetto di noi come persone e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo”.











