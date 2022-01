Giorgia, sorella Alessandro Basciano ammette/ “Jessica a parte non credo che Sophie sia la persona adatta”

Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro Basciano , negli ultimi giorni è stata la protagonista all’interno del Grande Fratello Vip 2021 per aver scritto una lunga lettera pubblicata dal settimanale Di Più destinata a suo fratello dopo averlo visto in difficoltà nella sua relazione con Sophie Codegoni. Dopo aver letto le parole di sua sorella, Alessandro si è prontamente dissociato da quanto affermato dalla donna in merito alla sua nuova fidanzata.

Dopo aver visto la reazione di suo fratello la ragazza ha fatto delle precisazioni in merito alla sua lettera attraverso le sue storie Instagram dicendo: “Io non ho mai detto qualcosa contro Sophie, anzi a me piace molto come persona” spiegando il senso della sua lettera: “Il mio concetto era tutt’altro; quindi, volevo ribadire questa cosa e spero che loro continuano così tranquilli e sereni senza più discussioni”.

Giorgia Nicole Basciano spiega la lettera destinata a suo fratello Alessandro

Gabriele Parpiglia a durante il programma “Le chicche di Parpiglia” a Casa Chi ha citato alcune frasi pronunciate da Giorgia Nicola Basciano pronunciate in esclusiva per Casa Chi in merito alla lettera destinata a suo fratello Alessandro Basciano: “ Voglio fare chiarezza sulla mia intervista, ho solo scritto a mio fratello dicendo che deve essere più sicuro di lui” e per difendersi dalle accuse ricevute dopo la lettura della sua lettera durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha ammesso: “Il titolo del giornale non è mio e lo stesso il pensiero verso Sophie”.

La ragazza ha ammesso di essere felice per la relazione di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, però ha ammesso come la differenza d’età tra i due possa portarli a continue discussioni confessando: “Jessica a parte, non credo che Sophie sia la persona adatta a lui”. Giorgia Nicole Basciano quindi, ha confermato quanto scritto nella lettera su Sophie Codegoni anche se ammette di essere dispiaciuta per quanto accaduto.



