Giorgia Trasselli/ Tata di Casa Vianello: “Sandra e Raimondo legati e mai plateali”

Pubblicità

Giorgia Trasselli è l’attrice che per anni ha prestato il volto all’amata tata di Casa Vianello al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Lei ha avuto l’onore di conoscere la coppia davanti e dietro le telecamere confermando che il loro successo era proprio legato alla loro verità, al fatto che erano sullo schermo quasi come nella vita privata ed è questo che ha colpito il pubblico regalando alla serie ottimi ascolti. Oggi Canale5 ne riproporrà tre episodi mentre Giorgia Trasselli ha avuto modo di raccontarsi a FanPage.it rivelando alcuni aneddoti su Raimondo Vianello e anche quel momento in cui gli ha detto addio: “Andai a trovarlo in ospedale pochi mesi prima della morte e mi rivolse uno sguardo dolcissimo. Il pubblico lo ricorda per il divertimento, l’ironia, il suo fascino ma era anche questo, un uomo dotato di profonda dolcezza”.

Pubblicità

GIORGIA TRASSELLI RACCONTA IL DIETRO LE QUINTE DELL’AMORE TRA SANDRA E RAIMONDO

Anche riguardo al rapporto che Sandra Mondaini e Raimondo Vianello avevano lontano dalle telecamere, Giorgia Trasselli non ha alcun dubbio, il loro legame era unico, si capivano al volo senza mai bisogno di essere plateali e la loro morte, a distanza di pochi mesi, non fa altro che confermare proprio questo. Sono morti quasi insieme proprio a conferma di questo loro legame viscerale: “Erano legati senza esibizioni plateali. Bastava uno sguardo, una mano appoggiata sull’altra, senza esibizioni. È molto difficile per due artisti condividere la vita e il set ma loro si stimavano talmente tanto da riuscirci. C’era un’ammirazione reciproca, per l’artista e per la persona”. Proprio riguardo al periodo in cui Sandra Mondaini è rimasta senza il suo Raimondo lei rivela che l’attrice si sentiva persa. Nonostante ne avesse passate tante, si è resa conto che senza la sua metà non poteva andare avanti ricordando soprattutto il momento doloroso durante il funerale di Raimondo, qualcosa che è rimasto bene impresso nella mente dei fan e del loro pubblico: “Se n’è andato lui e lei si è sentita come persa. Capita nei grandi amori”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA