Giorgio Ambrosoli, Il prezzo del coraggio/ Trama e cast del film su Rai 1 con Alessio Boni

Il cast del film Giorgio Ambrosoli Il prezzo del coraggio

Il film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019. Dalle 21.25, il docufilm dell’emittente pubblica con protagonista Alessio Boni metterà in luce gli ultimi anni di vita del commissario quilidatore per Banca Privata Italiana, che grazie alla sua denuncia contro la corruzione dell’istituto e di Michele Sindona in particolare, metterà a repentaglio la propria vita. Nel cast figurano anche Dajana Roncione, Claudio Castrogiovanni, Fabrizio Ferracane, Francesco Bonomo, Massimiliano Caprara, Bruno Crucitti, Giuseppe Cantore, Sebastiano Gavasso e Andrea De Bruyn, oltre a Mattia Rauco, Beatrice Gervasoni, Luca Bianchi e Riccardo Grecchi. La regia è invece di Alessandro Celli, per una produzione di Simona Ercolani per Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction.

Giorgio Ambrosoli Il prezzo del coraggio, la trama del film

La trama del film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio parla di quanto accaduto in seguito al 25 settembre del ’74, quando Guido Carli, il governatore della Banca d’Italia, decide di assegnare ad Ambrosoli il compito di analizzare la situazione della BPI in previsione della liquidazione. Ambrosoli sa che si tratta di un ruolo ad alto rischio, ma decide di accettarlo e impiega i successivi cinque anni ad indagare nei sotterranei dell’impero costruito da Michele Sindona. Quest’ultimo, una volta emesso il mandato di cattura, trova però rifugio a New York. Ambrosoli continua invece a dividersi fra famiglia e dovere, mentre viene visto sempre di più dai poteri forti come un nemico da abbattere. Nel mirino degli uomini di Sindona ci sarà anche Novembre, l’amico e assistente di Ambrosoli. Quest’ultimo riceverà delle pressioni dai piani alti perchè accordi a Sindona quel piano di salvataggio creato dal suo staff, facendogli intendere di poter un giorno ricoprire il ruolo di presidente dell’istituto bancario. Novembre riceverà delle offerte che hanno il sapore di corruzione: si pensa, così, di poter rendere Ambrosoli un uomo del tutto solo e innocuo. Il commissario però non indietreggia di un solo passo, sicuro che l’unica soluzione sia restituire il denaro risparmiato ai cittadini. L’11 luglio del ’79 però, verrà ucciso da quattro proiettili esplosi per mano di un sicario di Sindona.

