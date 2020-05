Giorgio Catalano, marito Maria Concetta Mattei/ Un ruolo cruciale per…

Pubblicità

Giorgio Catalano ha avuto un ruolo cruciale perchè la moglie Maria Concetta Mattei partecipasse a Ballando con le Stelle undici anni fa. È stato l’imprenditore infatti a invogliare la giornalista a prendere parte al programma di Milly Carlucci. I due sono sposati da tanti anni e hanno dato alla luce il figlio Alessandro, il secondogenito per la giornalista, già mamma di Giulia grazie al precedente matrimonio con Mario Raffaelli. Di Catalano però si sa piuttosto poco, se non il curriculum evidenziato sul suo profilo Linkedin. Il consulente Marketing ha ricoperto infatti diversi ruoli alla NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori, prima come Direttore d’Immagine e Promozione e poi come Direttore Vendite Consumer. Ha lavorato però anche per diverso tempo a Bologna, due anni come Consulente al Motorshow e poi come Direttore Operativo di Bologna Congressi. Oggi, domenica 3 maggio 2020, Maria Concetta Mattei sarà ospite di Da Noi… a Ruota Libera e forse dirà qualcosa di più sul consorte, di cui ha parlato in rare occasioni in passato.

Giorgio Catalano, marito Maria Concetta Mattei: entusiasta per…

Giorgio Catalano non poteva che essere più entusiasta quando la moglie Maria Concetta Mattei ha ricevuto la chiamata per Ballando con le Stelle. “Mi ha incitata, ‘Vai, vai, vai che ti diverti’. In realtà è stata una fatica immensa”, ha detto la giornalista qualche tempo fa a Vieni da me. Da quanto ne sappiamo, l’imprenditore non ha mai manifestato un po’ di gelosia nei confronti della moglie, nemmeno nel vederla a stretta vicinanza con un ballerino professionista della fucina di Milly Carlucci. Ha manifestato invece una leggera preoccupazione quando, diversi anni fa, la giornalista è finita nel mirino del Sultano del Brunei. Quest’ultimo infatti era rimasto folgorato da Maria Concetta dopo aver visto un suo servizio al Tg2 e ha fatto di tutto per averla nel suo harem. “Lì per lì mi ha detto ‘Ma mi devo preoccupare?’. Aspettavamo il nostro bambino, Alessandro, ti pare che l’avrei lasciato in una situazione così“, ha detto ancora la giornalista durante l’ospitata da Caterina Balivo.



