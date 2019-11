Maria Concetta Mattei/ “Un sultano, dopo avermi vista al tg, voleva…” (Vieni da me)

Maria Concetta Mattei, una delle giornaliste più amate della Rai. Ospite di Caterina Balivo, racconta i segreti dei suoi 40 anni di carriera. “Ho iniziato da giovanissima dopo aver vinto un concorso per il tg regionale di Trento“, racconta la giornalista che, all’epoca, studiava economia concludendo, poi, il suo percorso, dopo aver vinto il concorso. La grande occasione, però, arriva quando Alberto Castagna, volto storico del Tg2, decide di lasciare la conduzione del tg per cimentarsi nell’attività di conduttore. “Ricordo che per tranquillizzarmi mi dissero che mi avrebbero guardato solo 300mila persone e io che venivo da Trento che ha circa 100mila abitanti, ho pensato che mi avrebbero guardato il triplo delle persone che, normalmente, mi seguivano al tg regionale“, racconta la giornalista che, al tg, ha anche diviso la scelta con Alda D’Eusanio che definisce come una persona capace di coinvolgere con òa sua energia.

MARIA CONCETTA MATTEI: “MI VOLEVA UN SULTANO…”

Oltre ad essere intell8gente e preparata, Maria Concetta Mattei è anche una bellissima donna. Con i suoi splendidi occhi, mentre aspettava il figlio Alessandro, insieme a Maria Grazia Cucinotta, finì nel mirino di un sultano che espresse il desiderio di averla nel suo harem. Lei non l’ha mai incontrato preferendo portare avanti la sua vita di mamma, moglie e donna in carriera. Mamma di due figli, dice: “la femmina ha preso da me la passione non solo per il giornalismo mentre il maschio è più creativo”, confessa Maria Concetta che, poi, tornando alla sua carriera, aggiunge: “40 anni sono volati, è incredibie”. Poi svela di avere nel cuore il servizio realizzato in Sud Africa dove ha seguito le prime elezioni aperte a tutti.

