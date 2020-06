Giorgio Cerasuolo e Cosimo, fidanzato e figlio Giulia Michelini/ “Sapevo che…”

Giorgio Cerasuolo e Cosimo sono rispettivamente fidanzato e figlio di Giulia Michelini, l’attrice che interpreta Rosy Abate. Un rapporto lungo e duraturo quello tra la giovane attrice romana e l’uomo di cui ha sempre parlato poco se non in occasione di un’intervista rilasciata a Grazia in cui ha rivelato: “fa il velista in giro per il mondo e vede il bambino pochissimo. Sono stata con lui sette anni, a partire dai miei 17. Sono rimasta incinta e ho affrontato l’esame di maturità con il pancione: tra la versione di Latino e il compito di Matematica, andavo in bagno a vomitare”. In realtà la storia con Giorgio è finita da tempo come ha confermato la stessa Michelini che a Vanity Fair ha raccontato come il loro rapporto sia stato difficile e complicato. Lui più grande di lei di otto anni l’ha portata a vivere degli ambienti lontani dal suo stile di vita che le hanno fatto capire che le cose non sarebbero durate per sempre nonostante la nascita di un figlio. “Non credevo molto nel rapporto con il padre; anzi, a dirla tutta, sapevo che sarebbe finita e che sarei rimasta sola con mio figlio, ma è come se questa cosa mi avesse dato una spinta in più” ha rivelato a Vanity Fair parlando proprio del rapporto con l’ex fidanzato.

Giulia Michelini figlio: “mi ha salvata”

Una cosa è certa Giulia Michelini deve molto della sua vita al figlio Cosimo. La sua prima gravidanza non è stata affatto semplice visto che la giovane attrice ha anche pensato all’inizio di abortire. Tutti, infatti, compresi i familiari all’inizio della gravidanza le ripetevano ” un figlio alla tua età ti rovina la vita” e così si era quasi autoconvinta della cosa al punto da recarsi in una clinica per abortire. “All’appuntamento sono andata da sola. È stata chiamata una ragazza, poi un’altra, non so neanche io che cosa mi ha portato ad alzarmi; so solo che a un certo punto sono andata via” ha raccontato l’attrice a Vanity Fair, ma qualcosa l’ha poi spinta ad alzarsi da quella sala d’attesa. “Ero nel panico totale. Una volta uscita, sono entrata in una cabina telefonica per chiamare mia madre. Sull’apparecchio c’era un elastichetto da bambina, non ricordo se con due cubetti o due ciliegine. Lo so, è stupido, ma vedendolo mi sono detta: va bene così, sto facendo la cosa giusta” ha detto la Michelini che oggi è una mamma felice e parlando proprio del figlio Cosimo ha detto: “mi ha salvata la vita”



© RIPRODUZIONE RISERVATA