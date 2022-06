Giorgio e Adele, genitori Deborah Compagnoni/ La tragedia del fratello Jacopo

Deborah Compagnoni e il dolore dei genitori per la morte del fratello Jacopo

Giorgio e Adele sono i genitori di Deborah Compagnoni, la ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. La campionessa di sci ospite del salotto televisivo di Verissimo ha parlato della sua famiglia soffermandosi sulla tragedia che ha travolto la sua famiglia. Un dolore atroce vissuto dai suoi genitori che hanno dovuto dire addio al figlio Jacopo scomparso dopo essere travolto da una valanga. “Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata” – ha detto la Compagnoni parlando del fratello.

La morte di Jacopo è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dei genitori di Deborah Compagnoni con la campionessa che ha rivelato: “mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche lei è diventata un’alpinista appassionata. Le manca tantissimo”.

Deborah Compagnoni e”Mio padre si fa forza grazie alle sue nipotine”

Deborah Compagnoni parlando dei genitori Giorgio e Adele ha raccontato come hanno superato la tragedia delle morte del fratello Jacopo. “Mio padre si fa forza grazie alle sue nipotine. Si va avanti, dobbiamo sostenerci l’una con l’altro in famiglia e dobbiamo pensare che Jacopo ci stia guardando e che sia orgoglioso di tutti noi” – ha detto la ex campionessa di sci la cui vita è stata travolta dalla morte del fratello. Un lutto che ancora oggi pesa come un macigno nella vita di tutta la famiglia Compagnoni che ha dovuto fare i conti con una tragedia davvero terribile.

