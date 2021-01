Giorgio, Francisco, Monica, figli Francesco Rutelli e Barbara Palombelli/ Adozione..

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stanno insieme ormai da 40 anni e oggi saranno ospiti in coppia da Silvia Toffanin per raccontare il loro amore e il loro rapporto parlando anche, inevitabilmente, dei loro quattro figli, tre di questi arrivati con l’adozione (l’ex gieffina Serena Rutelli compresa). I figli ‘non noti’ della coppia sono Giorgio, l’unico naturale, Francisco e Monica Rutelli. La conduttrice e il marito, Francesco Rutelli hanno accolto la nascita del loro figlio naturale, Giorgio nato nel 1982, ma i due non si sono fermati qua. La decisione dell’adozione è maturata in famiglia dopo che uno zio di Barbara ha deciso di adottare 4 figli e quindi hanno sempre trovato normale questo tipo di esperienza ma questo non significa che è stato semplice visto che hanno dovuto combattere tanto per risolvere i problemi relativi ai traumi del passato dei loro figli.

Chi sono Giorgio, Francisco e Monica Rutelli i figli di Barbara Palombelli e Francesco?

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli hanno adottato ben tre figli nel 1993 quando i due volano in Ecuador e ad attenderli con un fiore in mano c’è Francisco, 5 anni, che ha chiamato “mamita” la giornalista non appena l’ha vista. Qualche anno dopo, nel 2000 arrivano in casa Rutelli anche Serena e Monica. Lei stessa ha spiegato che le ultime due arrivate avevano non pochi problemi per via delle botte ricevute dal padre “Per far loro superare i traumi, abbiamo fatto terapia di gruppo, io Francesco e i fratelli. Una cosa che consiglio a ogni famiglia”. Per fortuna adesso sono più forti di prima e insieme hanno avuto modo di andare avanti nonostante le difficoltà.



