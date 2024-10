Non solo la più famosa Serena, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli hanno “avuto” altri tre figli nel corso della loro storia d’amore, che sono Giorgio, Francisco e Monica. In realtà anche loro sono stati adottati dalla coppia formata dall’ex politico e la conduttrice; una scelta che Rutelli e consorte hanno sempre condiviso e vissuto come una sorta di missione da portare avanti. “Quelle mie e di Barbara sono sempre state scelte in positivo”, ha raccontato Francesco Rutelli a propositi dei figli, in una intervista riportata da il Tirreno.

“Accogliere e integrare, allargare la famiglia, fronteggiare le difficoltà di abbandoni traumatici, non sono photo-opportunity. Sono esercizi molto complicati, scelte che vanno oltre i nostri percorsi di vita”, ha spiegato ancora Rutelli, certo di aver arricchito la vita dei ragazzi che ha cresciuto assieme alla compagna. Ma cosa sappiamo su Giorgio, Francisco e Monica Rutelli? Chi sono e di cosa si occupano? Andiamo subito a scoprirlo.

Chi sono e di cosa si occupano i figli di Rutelli e Palombelli? Vita alla larga dai riflettori, mentre Giorgio…

Sbirciando in rete, apprendiamo che tutti i figli di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno costruito una carriera alla larga dalle luci dei riflettori. Il più famoso dei quattro figli è senza dubbio Serena, che partecipò al Grande Fratello 2019 e si mise in evidenza raccontando la sua storia commovente. Tra gli altri, invece, spicca la carriera di Giorgio Rutelli, che oggi lavora come giornalista e ha realizzato un sogno che ha portato avanti per anni.

Dopo aver trascorsi alcuni anni all’estero, pare che il figlio di Rutelli e Barbara Palombelli sia tornato in Italia per iniziare a lavorare con il portale Dagospia, giornale per cui ha anche ricoperto il ruolo di vicedirettore, fino al passaggio a direttore per il quotidiano online Formiche.net, dove si parla prevalentemente di economica, politica e politica estera.

