Forse non tutti sanno che la celebre conduttrice di Forum, Barbara Palombelli, in passato ha dovuto fare i conti con delle molestie. La presentatrice non ha mai trovato il coraggio di denunciare, ma non dimentica quello che le è accaduto. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Verissimo ha parlato di quanto le accadde anni prima, menzionando indirettamente più di un episodio. “In un libro però ho scritto che non ne voglio parlare perché li ho superati e perché i protagonisti avevano figlie femmine e non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie”, ha detto Barbara Palombelli.

Barbara Palombelli e il retroscena sul marito Francesco Rutelli: "Non mischiamo vita e lavoro"/ "A casa..."

Un brutto fatto che la conduttrice non dimentica e che inevitabilmente l’ha segnata fin dal primo momento. “Molestie? Avevo paura che io sarei stata vittima due volte”, ha spiegato ancora la conduttrice, che spiega di non essersi mai confidata con nessuno in tutto questo tempo.

Barbara Palombelli rivela: “Forum? Ecco cosa faccio prima di ogni puntata…”

Oggi i ricordi dolorosi, seppur vivi, fanno parte del passato. La Palombelli si gode la quotidianità in famiglia e, soprattutto, gli impegni lavorativi che la vedono protagonista a Forum. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara ha fatto un po’ il punto di tutti questi anni vissuti alla conduzione dell’iconico programma di rete4 tra momenti divertenti e cabale. “Sono molto superstiziosa e non potrei mai iniziare le trasmissioni senza il cestino dove tengo anche i fazzoletti, le caramelle, l’inalatore per le allergie e l’asma”, spiega la conduttrice.

Con questo programma Barbara sente di essere cresciuta molto da un punto di vista sia umano che professionale. “Dico che questo è il programma più politico della mia vita: ho capito di più il Paese leggendo i messaggi delle persone”, le parole della Palombelli.