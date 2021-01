Giorgio, il pappagallo di Alda D’Eusanio al GF Vip?/ È polemica: “È scorretto!”

Alda D’Eusanio si prepara a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ma, ancor prima che varchi la porta rossa, incombe su di lei una polemica. Nei giorni scorsi è infatti arrivata la notizia secondo la quale la D’Eusanio sarebbe entrata nella Casa non da sola, bensì col suo pappagallo Giorgio. Qualora la notizia si dimostrasse vera, la cosa creerebbe un precedente e scatenerebbe un vero e proprio caos, in primis da parte degli animalisti. In tanti si sono già espressi sulla questione e non solo sul web. Anche veterinari e esperti di animali si sono fatti avanti, sottolineando quale errore grande sarebbe se il pappagallo entrasse davvero nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il pappagallo di Alda D’Eusanio al GF? Polemica da tutti i fronti

La veterinaria Franca Ciani, come ricorda la NostraTv, al quotidiano Libero, riferendosi alle abitudini del pappagallo, ha detto: “Il suo comfort zone è la ripetizione della quotidianeità che ha col suo proprietario, non è corretto sconvolgere i suoi ritmi. Le manifestazioni psicologiche di un pappagallo stressato potrebbero portarlo a gravi patologie e conseguenze per la sua stessa vita”. Ma non è tutto: non solo l’ingresso del pappagallo sarebbe dunque nocivo per lo stesso, ma creerebbe malumori con chi avrebbe voluto il proprio animaletto domestico in Casa ma gli è stato negato. Un esempio? Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare il programma dopo solo un giorno proprio per i suoi cani.



