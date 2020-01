Giorgio Lupano/ “Ognuno è fabbro della propria fortuna” (Vieni da me)

Tra gli attori italiani più apprezzati, Giorgio Lupano oggi sarà ospite di Vieni da me: il 50enne si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata nel salotto di Caterina Balivo. Volto di numerose serie televisive di successo, basti pensare a Paura di amare o di Sacrificio d’amore, Lupano interpreta il personaggio di Luciano Cattaneo nella soap opera pomeridiana di Rai 1 Il paradiso delle signore. Senza dimenticare il grande schermo, basti pensare alle sue interpretazioni in Sotto falso nome di Roberto Andò o in La papessa di Sonke Wortmann. Ma cosa riserverà il futuro all’attore? Ecco le sue parole in una recente intervista a Spettacolo News: «Appena finiscono le riprese de “Il paradiso delle signore”, sarò impegnato a teatro con lo spettacolo “Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore”, che partirà da Roma a metà febbraio e si concluderà ad aprile. La pièce verrà poi ripresa in un secondo momento in autunno, ma non si sa ancora con precisione quando. E come ti dicevo prima, ho sempre un cassetto che aspetta di essere aperto e chissà che non trovi il tempo per farlo ed iniziare qualcosa di mio…».

GIORGIO LUPANO A VIENI DA ME

Giorgio Lupano è noto per essere molto riservato a proposito della sua vita privata, ma questo è il tempo dei social network: «Sta a noi decidere quanto e cosa condividere con gli altri. Su Instagram mi piace postare i momenti sul set o con gli amici o un bel panorama. Credo che i social network abbiano complicato un po’ le cose: esprimere la propria opinione è un diritto legittimo, il problema subentra quando si manca di rispetto e si superano determinati limiti. I famosi haters passano il tempo ad insultare e questo è il rovescio della medaglia della facilità e della velocità con cui si comunica oggi, con cui possiamo farci conoscere e veicolare messaggi». Infine, un giudizio sui suoi primi 50 anni: «Sono molto contento e soddisfatto di quello che ho fatto e ottenuto finora. Non cambierei assolutamente nulla. Sono servite anche le esperienze negative che ho vissuto negli anni e che hanno poi avuto un capovolgimento positivo. Per questo, rinnegare un avvenimento negativo adesso significherebbe rinunciare a ciò che di buono ha portato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA