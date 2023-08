Giorgio Manetti cambia idea su Tina Cipollari: “È una bulla”/ “Cacciata da Uomini e Donne? Limite superato”

Giorgio Manetti critica Tina Cipollari per il suo comportamento a Uomini e Donne: “Limite superato”

Giorgio Manetti torna a parlare di Uomini e Donne. Lo storico cavaliere, che pur essendo da anni fuori dal programma continua ad attirare l’attenzione del pubblico, ha rilasciato un’intervista a Tag24 dove non solo è tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani, ma ha anche lanciato una stoccata non da poco a Tina Cipollari.

Durante i mesi in cui ha fatto parte del programma, Giorgio ha sempre avuto una forte simpatia per Tina Cipollari, al punto da suscitare spesso l’ira di una gelosa Gemma Galgani. Oggi però le sue parole nei confronti della bionda opinionista sono diverse, critiche. Per Giorgio, infatti, Tina avrebbe superato il limite nella scorsa edizione di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti contro Tina: “Comportamento da maleducata e bulla”

Parlando infatti delle voci di un possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne, voluto da Piersilvio Berlusconi in base alla nuova linea editoriale di Canale 5, Manetti ha dichiarato: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma.” Ha perciò motivato il suo pensiero: “Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”. Parole molto critiche quelle di Giorgio nei confronti di Tina, che potrebbe decidere presto di replicare a tono.

