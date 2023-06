Giorgio Manetti diventa cantante/ L’annuncio dell’ex Uomini e Donne: “Il brano uscirà il 30 giugno”

Giorgio Manetti e l’avventura nella musica

Giorgio Manetti, con un video pubblicato sulla propria pagina Instagram, annuncia la grande novità professionale. Da quando ha lasciato il trono over di Uomini e Donne, infatti, il cavaliere toscano si è tuffato in tante, nuove avventure come quella che si concretizzerà il prossimo 30 giugno. Giorgio Manetti, infatti, ha svelato di aver inciso una canzone che sarà proprio pubblicata l’ultimo giorno di giugno. Un’avventura che ha condiviso con l’artista Giusy Mercury.

Giorgio Manetti e Anna Tedesco: cena insieme per gli ex Uomini e Donne/ Il video scatena il web

“Il prossimo 30 Giugno segna l’uscita del video della canzone “Respirando”, incisa duettando con la bravissima Giusy Mercury ….. a presto!”, scrive Giorgio nella didascalia che accompagna il video in cui svela la canzone parla d’amore e che la musica è molto bella.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

In attesa della pubblicazione della canzone “Respirando”, il nome di Giorgio Manetti continua ad essere accostato al trono over di Uomini e Donne e sono tanti i rumors secondo i quali l’ex cavaliere potrebbe tornare in trasmissione dove ritroverebbe l’ex Gemma Galgani. Nonostante sia stato pizzicato recentemente in compagnia di Anna Tedesco, ex dama del trono over, Giorgio è ufficialmente single.

Giorgio Manetti: "Mai stato innamorato di Gemma"/ "Potrei tornare a Uomini e Donne…"

Motivo che spinge diversi fan del programma di Maria De Filippi a credere in un suo ritorno. Per ora, tuttavia, si tratta di rumors non confermati. Il ritorno di Giorgio, tuttavia, sarebbe un vero colpo per il dating show di canale 5 che potrebbe incollare i telespettatori ai teleschermi con nuove ed interessanti dinamiche.

LEGGI ANCHE:

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne per Gemma Galgani?/ "L'ho perdonata e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA