Giorgio Manetti: “Isola dei Famosi? Trattative mai andate in porto”/ “Tale e quale show potrebbe essere…”

Giorgio Manetti e l’assenza dalla tv: il retroscena sull’Isola dei Famosi

Assente da ormai diversi anni dai radar televisivi, Giorgio Manetti ha concesso un’intervista a SuperGuidaTv in cui ha parlato dell’ultima edizione di Uomini e donne, e non solo. L’ex volto del programma ed ex storico Cavaliere di Gemma Galgani negli ultimi anni si è tuffato nel mondo della musica, pubblicando alcuni singoli, e ha spesso tentato la strada dei reality pur non riuscendo mai a prendervi parte. Assicura, però, che “la tv non si è dimenticata di me. Me ne accorgo dalle persone che mi fermano per strada nonostante siano ormai sei anni che non sono più a Uomini e Donne. Mi chiedono tutti di tornare e di questo ne sono felice“.

Manetti ha rivelato di essere stato più volte vicino all’Isola dei Famosi, ma le trattative con la produzione sono sempre saltate: “Non sono un personaggio caduto nel dimenticatoio, tanto che in questi anni non sono mancate le proposte per partecipare a dei reality tipo L’Isola dei Famosi. Non so come mai ma le trattative non sono mai andate in porto. Ancora non riesco a comprendere il motivo, perché lo staff del programma mi ha detto che sarebbero stati felici di avermi come concorrente“.

Giorgio Manetti a Tale e quale show? “Potrebbe essere interessante“

Giorgio Manetti è ancora oggi un protagonista amato di Uomini e donne, ma smentisce un presunto ritorno nel programma nonostante il desiderio di molti fan: “Con la redazione non ci sono problemi. Il problema è il mio perché non mi vedo più seduto insieme agli altri concorrenti a cercare l’amore. In questo momento mi sentirei fuori posto. Il format è anche cambiato e non mi piace molto, anche se riconosco che Maria è sempre una bravissima conduttrice circondata da un team di grandi professionisti“.

Un programma tv che potrebbe interessargli è invece Tale e quale show su Rai1, talent nel quale avrebbe il piacere di cimentarsi considerata la sua passione per la musica: “Potrebbe essere interessante. Vorrei interpretare degli artisti stranieri, non italiani“. Arriverà la chiamata di Carlo Conti?











