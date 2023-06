Giorgio Manetti e Anna Tedesco: cena insieme per gli ex Uomini e Donne/ Il video scatena il web

Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme a cena

Sono trascorsi anni da quando Giorgio Manetti e Anna Tedesco hanno lasciato Uomini e Donne ma l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over continuano ad essere molto seguiti sui social. I due, sin dai tempi in cui erano ancora protagonisti del programma di Maria De Filippi, non hanno mai negato di essere amici e di frequentarsi al di fuori della trasmissione. Un’amicizia che aveva sempre scatenato la gelosia di Gemma Galgani e che, a quanto pare, dura ancora oggi. La Tedesco, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui si mostra in compagnia di Giorgio.

Giorgio Manetti: "Mai stato innamorato di Gemma"/ "Potrei tornare a Uomini e Donne…"

Nel filmato in questione, i due sono insieme in auto per raggiungere la location della loro cena. Nel filmato, Giorgio imbocca Anna la quale, poi, si scatena in pista in compagnia di Maria Laura De Vitis. Un video che naturalmente è diventato virale e scatenato la curiosità dei fan.

Il rapporto tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco

Molto complici e affiatati, Giorgio Manetti e Anna Tedesco hanno trascorso insieme una serata tra balli e momenti divertenti. Nel video condiviso dall’ex dama del trono over spuntano anche delle foto dei due e la natura del rapporto che lega Giorgio e Anna ha dato il via ad una serie di commenti.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne per Gemma Galgani?/ "L'ho perdonata e..."

Sotto il post pubblicato dalla Tedesco, infatti, sono diversi gli utenti che si chiedono se tra i due ci sia solo amicizia o qualcosa in più. Quest’ultima ipotesi è stata sempre negata dai diretti interessati che hanno sempre smentito un presunto flirt sottolineando di essere semplicemente amici.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani chiude con Silvio e ripensa a Giorgio Manetti/ "La storia più importante della mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA