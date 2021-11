Giorgio Manetti “Tornare a Uomini e Donne? Improbabile”/ “Ho rifiutato il GF Vip”

In un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, Giorgio Manetti ha deciso di chiarire alcuni aspetti di cui si è molto discusso nei giorni scorsi nello studio di Uomini e Donne. In primis l’ex cavaliere del trono Over ha parlato del suo possibile ritorno in studio: “Effettivamente non ho mai detto che avevo intenzione di tornare a U&D: il tutto è nato da una domanda di un giornalista, tempo fa, in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere nel caso io fossi stato all’interno dello studio di U&D. Risposi che avrei voluto conoscere Isabella Ricci ma solamente se fossi stato attualmente presente in quel programma. Un mio ritorno a Uomini e Donne nel formato attuale? Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante”, ha ammesso. Non è mancata una stoccata a Gemma Galgani, che ha accusato Giorgio di aver fatto una mossa strategica.

“Mossa strategica? Gemma farebbe bene a non parlare di “strategie”, che secondo me conosce molto bene.” ha tuonato Giorgio Manetti, lanciando poi la stoccata alla sua ex “Se Gemma fosse stata veramente interessata a me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio, che poteva certamente anche concludersi dopo pochi mesi, ma non è forse quello il senso della vita di ognuno di noi?” Giorgio fa anzi intendere che Gemma continui a rimanere a Uomini e Donne da 12 anni solo per il suo amore per quella seduta in studio e non per cercare l’amore.

Giorgio Manetti ha rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip: ecco perché

Infine l’ex cavaliere ha rivelato di aver rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip: “Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico.”

