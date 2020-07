Giorgio Manetti Vs Sirius “Meglio se torna a fare il marinaio”/ E su Gemma Galgani…

Giorgio Manetti torna a punzecchiare Gemma Galgani e Sirius. Lo fa nel corso della nuova chiacchierata con Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia, dove prima racconta tutte le novità in merito al suo nuovo film che dovrebbe uscire tra poche settimane. “Il film sta andando benissimo. – esordisce Giorgio – Siamo agli ultimi ritocchi, stiamo girando le ultime scene ovviamente tutto in sicurezza. In settimana dunque facciamo gli ultimi ritocchi e poi ci sarà la fase di montaggio.” E aggiunge: “Quando uscirà? Potrebbe arrivare a fine agosto.” Tiene però a chiarire che quello apparso pochi giorni fa sul web non è un video-spoiler del film ma riguarda un altro cortometraggio girato in passato, che nulla ha a che fare con questo nuovo lavoro.

Giorgio Manetti punzecchia Sirius e Gemma: “La rottura? Prevedibile”

Si passa così a parlare di Gemma Galgani e Sirius e del loro allontanamento, palesato proprio dalle parole di Nicola Vivarelli. Ma cosa ne pensa Giorgio? “Tutto questo era prevedibile. – sentenzia l’ex cavaliere del Trono Over – Suppongo che questo giovane fosse attratto a un po’ di pubblicità, era una cosa improponibile”. Dure, dunque, le parole di Giorgio, che quando gli chiediamo un consiglio per Nicola, lui replica con ironia: “Un consiglio a Sirius? Meglio che torna a fare il marinaio!” Una stoccata chiara nei confronti di Nicola, anche perché Giorgio tiene a sottolineare che “In TV quando si parla d’amore non si dovrebbe giocare”. D’altronde le titubanze del ‘gabbiano’ continuano anche su Gemma che, nonostante gli 11 anni a Uomini e Donne, continua a non trovare l’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA