Giorgio Marchesi, chi è e carriera/ Un clamoroso successo in tv, da “Braccialetti rossi” a “La sposa”

Giorgio Marchesi, chi è e carriera: i primi passi nella recitazione

Giorgio Marchesi sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata in onda come sempre su Rai 1. L’attore coglierà l’occasione per ripercorrere la sua carriera, costellata di grandi successi. Nato a Bergamo il 23 febbraio 1974, Marchesi prima di avvicinarsi al mondo della recitazione ha frequentato il liceo scientifico, studiato all’università e fondato un gruppo rock.

La scintilla con il mondo del cinema e della tv è scoccata gradualmente, quando ha deciso, dopo un soggiorno a Londra, di formarsi professionalmente e diventare negli anni attore in teatro ma anche sul piccolo e sul grande schermo. A Bergamo ha fondato il Teatro Sghembo, con cui ha prodotto tre spettacoli, per poi raggiungere l’apice del suo successo. Al cinema, in particolare, ha preso parte al cast di Mission: Impossible III nel 2006 e, nello stesso anno, al film Los Borgia.

Giorgio Marchesi, le serie cult della sua carriera: da Braccialetti rossi a La sposa

Giorgio Marchesi è diventato anche un volto ricorrente di numerose fiction e miniserie tv. Nel 2005 ha debuttato in Un posto tranquillo 2, nel 2007 in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e nel 2009 a Il bene e il male. Nel corso degli anni ha prestato volto e voce ad altri celebri prodotti del piccolo schermo. Nel 2011 è entrato a far parte del cast di Un medico in famiglia, nel 2012 è stato uno dei grandi protagonisti di Una grande famiglia, mentre nel 2017 ha avuto un clamoroso successo in Braccialetti rossi. Tra le serie tv cui ha preso parte spiccano anche Sorelle, L’allieva e La sposa, che l’ha visto recitare nel 2022 al fianco di Serena Rossi.

Marchesi, inoltre, è tra i protagonisti di Folle d’amore – Alda Merini, il film ispirato alla celebre poetessa. La prima tv della pellicola è programmata per domani, giovedì 14 marzo 2024, in prima serata su Rai 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA