Giorgio Marchesi/ “Sognavo di lavorare con Serena Rossi”

Tra carriera e vita privata, Giorgio Marchesi a 360° ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’attore è tra i protagonisti de La Sposa, nuova serie Rai dedicata a un matrimonio per procura in cui interpreta Italo: «Non è una cosa di cui lui è consapevole, il matrimonio è organizzato dallo zio. Si ritrova in casa questa donna vestita da sposa e si chiede chi sia. E’ un uomo sconvolto dalla scomaprsa della moglie, è perso, non riesce a vedere attorno a sè».

Giorgio Marchesi ha poi parlato degli inizi nel mondo della recitazione: «All’inizio non è facile vivere di questo. Io ho fatto il cameriere, mestiere che consente di essere un po’ più elastici. L’esperienza a Londra mi è servita tantissimo, ho capito cosa davvero mi piaceva. La scintilla per la recitazione è scattata lì. Mi è venuta voglia di fare teatro. Sono tornato in Italia, ho iniziato a fare teatro a Padova ed è stato totalizzante, facevo solo quello».

Parlando dei suoi progetti futuri, Giorgio Marchesi ha le idee chiare, e si è anche soffermato sul rapporto lavorativo con Serena Rossi, altra protagonista della serie televisiva La Sposa: «Mi piacerebbe fare una cosa di azione, mi piacerebbe molto. In questa serie abbiamo fatto di tutto. Ero felicissimo di lavorare con Serena Rossi, sognavo di lavorare con lei: conoscerla personalmente è stato bellissimo».

