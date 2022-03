Giorgio Marchesi “Mamma morta quando avevo 18 anni”/ “Molto attenta all’educazione”

Giorgio Marchesi, noto attore ospite di Oggi è un altro Giorno da Serena Bortone, ha dovuto affrontare uno dei lutti più gravi che una persona deve vivere, ovvero, quello della mamma. Giorgio Marchesi aveva solo 18 anni quando è scomparsa la madre, e più volte lo stesso ha ricordato quei momenti drammatici, come ad esempio durante una recente intervista sempre ad Oggi è un altro giorno del mese di gennaio: «Io l’ho affrontato più avanti, io ho reagito senza affrontare il dolore direttamente. Poi più avanti vengono fuori le cose. Ora ho un ricordo bellissimo perché penso alla fortuna di aver avuto una madre così per 18 anni. Sarebbe stata orgogliosa di me perché cantava e andava a teatro».

L’attore bergamasco aveva parlato della madre morta anche parlando tempo fa con Caterina Balivo a Detto Fatto, e in quell’occasione aveva sottolineato come lo stesso non amasse parlare di questa vicenda: “Parlo sempre poco di questa vicenda personale che ritengo privata e appartenente alla mia famiglia. Nessuno è mai pronto a un dramma simile. Io ricordo mia madre con il sorriso e mi ritengo fortunato ad avere avuto per 18 anni una madre così”.

GIORGIO MARCHESI, MAMMA MORTA A 18 ANNI: “QUANDO USCI’ LA CANZONE PORTATEMI DIO…”

La mamma di Giorgio Marchesi, come svelato dal figlio, era un’amante della musica, ed uno dei ricordi dell’attore riguarda proprio la mamma che ascolta le canzoni con i mangianastri per poi trascriverne i testi, come era solito fare, di modo da fare una sorta di “karaoke”.

“Mia madre era curiosa e lo era di noi, di me e mio fratello – aveva ricordato ancora Marchesi, da pochi giorni 48enne – ricordo quando uscì la canzone Portatemi Dio di Vasco Rossi. Lei trascrisse il testo con attenzione e lo rilesse. Alla fine lo approvò. Era un po’ come la censura per il pubblico. Lei era molto attenta alla nostra educazione”. Giorgio Marchesi aveva ricordato anche il film preferito dalla mamma, Colazione da Tiffany, una delle pellicole più belle di tutti i tempi.

