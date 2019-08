Giorgio Mastrota, è morta la madre/ “Riposa in pace come hai vissuto!”

Giorgio Mastrota ha appena condiviso una immagine bianca su Instagram, svelando ai follower di avere perso l’adorata madre. “Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”, scrive il conduttore. Tanti i commenti di cordoglio a seguire: “Condoglianze Giorgio, un abbraccio da tutti noi”. E ancora: “Coraggio perdere la mamma è un grande dolore”, “Nooo. Giorgio che bruttissima notizia! Ho tantissimi ricordi di bei momenti passati insieme e ancora la sua voce che mi raccontava la vostra infanzia… Le vacanze in Liguria con le bimbe… Vi abbraccio forte”. “L’ho conosciuta e mi dispiace tantissimo. Un abbraccio”. Attualmente non sono stati rivelati altri dettagli sul drammatico lutto e lo stesso Giorgio, ha semplicemente condiviso questo breve ricordo, forse anche per “comunicare” agli estimatori una certa lontananza dai social per un po’ di giorni.

Lutto per Giorgio Mastrota, è morta la mamma

Giorgio Mastrota dopo avere rivolto un dolce pensiero alla madre scomparsa da poco, ha ricevuto moltissimo calore da parte del web. Proprio il re delle televendite di recente è diventato padre per la quarta volta dalla compagna Floribeth. Ma non è finita qui. L’ex tronista di Uomini e Donne (sì, anche lui ha partecipato al trono per un periodo!) è diventato anche nonno per merito alla primogenita Natalia, avuta dall’ex moglie Natalia Estrada. Nelle passate giornate, il presentatore ha parlato proprio della sua ex: “La mia ex moglie? Non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi”, ha raccontato intervistato tra le pagine di Intimità. In un’altra intervista il conduttore aveva confidato che non inviterà la sua ex moglie al matrimonio con Floribeth Gutierrez. “Cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”, aveva spiegato settimanale Vero.

