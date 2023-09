Giorgio Napolitano è in condizioni critiche/ Come sta l’ex Capo di Stato: “Grave da giorni”

Come sta Giorgio Napolitano: “Condizioni critiche”

Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica italiana, è ricoverato in condizioni critiche in una clinica romana. Non è stato reso noto, per ora, l’effettivo quadro clinico dell’ex capo di Stato, che ha compiuto lo scorso 29 giugno 98 anni, ma è certo che da giorni si trovava già ricoverato nella stessa clinica nella quale, nelle ultime ore, le sue condizioni si sarebbero aggravate pesantemente.

Solamente lo scorso anno, il 21 maggio, Giorgio Napolitano era stato ricoverato per nove giorni in seguito ad un’operazione chirurgica all’addome, durata due ore. Anche in quell’occasione non era stato reso noto il motivo per cui si era sottoposto all’intervento. Il decorso post operatorio, tuttavia, era stato regolare, con lo specialista di Chirurgia, oncologia e trapianti al fegato che l’aveva operato, Giuseppe Maria Ettore, che si complimentava con l’ex capo di Stato per “la tempra e il coraggio”. Inoltre, Giorgio Napolitano nel 2018 era stato colto da un malore improvviso, costringendolo al ricovero all’ospedale San Camillo di Roma dove era stato sottoposto ad un delicato intervento all’aorta.

Giorgio Napolitano: il primo Presidente della Repubblica eletto due volte

Il nome di Giorgio Napolitano è piuttosto importante nella politica italiana e nella storia della nostra Repubblica. Si tratta, infatti, del primissimo Presidente della Repubblica eletto per due volte consecutive, la prima il 10 maggio 2006 e poi, la seconda, il 20 aprile 2013. Non aveva, però, completato il suo secondo mandato, rassegnando le dimissioni il 14 gennaio 2015 con quasi due anni d’anticipo.

Oltre ad essere stato l’11esimo capo di Stato, Giorgio Napolitano è stato anche eletto Presidente emerito della Repubblica Italiana, condividendo brevemente la posizione con Carlo Azeglio Ciampi. Inoltre, è il primo capo di Stato ed essere stato anche membro del Partito Comunista Italiano, nonché il terzo napoletano ad occupare quella posizione, dopo De Nicola e Leone. Tra i tanti primati, Giorgio Napolitano è stato anche il capo di Stato d’Europa più anziano, nonché il terzo al mondo dopo il presidente della Repubblica dello Zimbabwe Robert Mugabe e il re Abd Allah dell’Arabia Saudita.

