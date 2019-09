Giorgio Panariello/ Ecco i miei consigli agli imitatori (Tale e Quale Show 2019)

Giorgio Panariello non poteva che essere una delle grandi conferme di Tale e Quale Show 2019, che quest’anno rinnoverà il cast ma vedrà ritornare l’intera giuria precedente. Il comico toscano è riuscito a far divertire il pubblico da casa anche per via dei botta e risposta con il collega Vincenzo Salemme ed anche questa volta è pieno di dubbi sul perché sia stato chiesto di ritornare anche all’artista napoletano. Si tratta ovviamente di una battuta ironica, che ha fatto un po’ da perno all’avventura vissuta l’anno scorso ed agli sketch proposti in coppia. “Purtroppo c’è accanto a me un altro attore italiano che abbiamo cercato di sostituire”, sottolinea infatti a TvZap. “La dinamica del trio è di assoluta riverenza, ammirazione e stima nei confronti di Loretta Goggi”, continua sullo stesso tono. Il comico invece è entusiasta di ritornare a casa di Carlo Conti, anche se si tratta solo di una presenza in studio. Un’occasione del tutto diversa rispetto a quanto accaduto questa estate, quando Panariello, Pieraccioni e Conte hanno condiviso le vacanze oltre al palco dei teatri italiani grazie al loro spettacolo a tre.

Giorgio Panariello, Tale e Quale Show 2019: una delle linee del programma

Ci sono pochi suggerimenti che Giorgio Panariello si sente di dare a tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2019. Rappresentano un po’ le linee del programma, ovvero una base di sano divertimento e relax su cui si erge un impegno da veri professionisti. “Il consiglio che posso dare è quello di calarsi nel personaggio, studiarlo bene”, dice infatti il comico a TvZap, ricordando le stesse fatiche che ha affrontato per riuscire ad imitare in modo impeccabile Renato Zero. Intanto continuano le voci di corridoio sulla possibilità che Panariello diventi presto papà, grazie alla sua relazione incrollabile con la fidanzata Claudia Capellini. Anche se fra i due ci sono 20 anni di differenza, il loro rapporto continua a procedere a gonfie vele e per questo gli ammiratori dell’artista vorrebbero vederli presto compiere un altro passo importante. Un gossip che per ora tuttavia non ha trovato conferme o smentite da parte di nessuno dei due.

