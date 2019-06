GIORGIO PANARIELLO/ L’amico Carlo Conti: “Eravamo entrambi poveri” (Ieri e oggi)

Nuova reunion per Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Panariello e Pieraccioni, infatti, raggiungeranno Conti nello studio di Ieri e oggi, per la prima puntata dello storico programma in onda in seconda serata su Rai 3. Si parte oggi, domenica 16 giugno, e si va avanti per sei settimane. Tanti gli ospiti annunciati: oltre ai due citati, anche Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti, Renzo Arbore, Vincenzo Salemme e Lino Banfi. Conti ha scelto di iniziare proprio da due amici, con cui ha condiviso palco e successi in occasione del tour che porta i loro (cog)nomi. I tre torneranno in teatro quest’autunno, a partire da lunedì 18 novembre agli Arcimboldi di Milano. Seguono le tappe a Napoli (Palapartenope) il 30 novembre e a Roma (Teatro Brancaccio) il 2 dicembre. E poi ancora Torino (Teatro Colosseo), Bergamo (Teatro Creberg) Bologna (Europauditorium), rispettivamente il 9, 17 e 21 dicembre. Anche per l’estate sono previsti alcuni appuntamenti: Livorno (Modigliani Forum) venerdì 14 e sabato 15 giugno, Frosinone (Stadio Benito Stirpe) martedì 18 giugno, Cinquale-MS (Arena della Versilia) lunedì 12 agosto e Follonica-GR (Follonica Summer Festival) martedì 13 agosto.

Giorgio Panariello ospite a Ieri e oggi

Il programma si pone come obiettivo quello di “raccontare il passato dei personaggi dello spettacolo e parlare del presente con un occhio al futuro”. Insieme, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni si sono resi protagonisti di innumerevoli avventure televisive e non solo, conquistando il cuore di più di una generazione di spettatori. Chi, meglio di loro, per inaugurare la nuova serie di puntate? Ieri e oggi dura un’ora, lo stesso tempo concesso a ciascun personaggio per narrare la sua storia pubblica e personale guardando anche alle foto e ai filmati di repertorio. Nei giorni scorsi, Panariello è stato avvistato a Batik, uno chalet del lungomare nord di Civitanova Marche. Lo riportano i quotidiani locali, sorpresi, come i bagnanti, di ritrovarselo “compagno di ombrellone”. A quanto si apprende, l’attore è in compagnia della fidanzata e di Nicola Verolini. Emilio, il proprietario dello stabilimento, gli ha preparato un pranzetto a base di pesce.

Giorgio Panariello e i trascorsi con Carlo Conti

Giorgio Panariello è appena tornato nella sua Toscana, e precisamente a Livorno, dove ha inaugurato il minitour estivo con i “fratelli” Conti e Pieraccioni. Proprio ieri è uscita una bella intervista di Conti al Corriere della sera, in cui il conduttore approfondisce il rapporto con Leonardo e Giorgio: “Conducevo un programma per dilettanti e lui (Pieraccioni) si è presentato, faceva le imitazioni. Sarà stato il 1982. Faceva ridere, abbiamo iniziato a collaborare. Un paio di anni dopo, arriva un tizio che imita Renato Zero… Ci siamo scambiati il telefono, ovviamente un fisso. E, con Leonardo, lo abbiamo incluso nel nostro show. Quando poteva, Giorgio dalla Versilia veniva a Firenze, dove noi registravamo. Dico quando poteva, ma in realtà era quando aveva i soldi della benzina per arrivare… avevamo una scaletta con Panariello e una senza”. Bei tempi, che a ricordarli fa quasi tenerezza: “Non eravamo pagati, per fare le fotocopie dei copioni mettevamo 200 lire io e 200 Leonardo… ma ci avevano dato uno spazio in tv“. Da allora, quello spazio in tv si è sempre più ingrandito, e non è difficile pensare che non lo lasceranno più.



