Giorgio Panariello/ “L’uso della armi? Incredibile quanto stia accadendo oggi”

Giorgio Panariello illumina Tim Music Awards a suon di comicità

C’è anche Giorgio Panariello tra gli ospiti di Tim Music Awards 2022. Il comico fiorentino salirà sul palco, questa sera, venerdì 9 settembre, per regalare momenti di spasso e divertimento a tutto il pubblico. Per il cabarettista toscano è stata un’estate magica, ricca di spettacoli e di ritrovo coi fan, che lo hanno atteso a lungo, dopo averlo visto all’opera “solo” in tv per via delle restrizioni pandemiche riguardanti gli spettacoli dal vivo.

Un momento magico che Giorgio Panariello vuole godersi fino in fondo, in una serata – quella del Tim Music Awards – di festa. “E’ incredibile quanto sta accadendo e che ancora oggi tutto debba essere risolto con l’uso delle armi”, ha raccontato deluso nel corso di una recente intervista a varese7press.it, dimostrandosi molto attento e sensibile ai temi legati all’attualità.

Giorgio Panariello preoccupato per la situazione globale: “Incredibile ricorrere ancora all’uso delle armi”

“Poi ognuno potrà avere le sue ragioni ma ricorrere ancora alle armi non è possibile“, ha continuato amareggiato e sconsolato Giorgio Panariello. “Vedi, c’è sempre bisogno di qualcosa che non ci faccia pensare a questo. Se dovessi scrivere in questo momento di attualità sarebbe un dramma considerato che la realtà è da brividi”, le parole dell’artista toscano. “Siamo nel 2022 e vediamo ancora i carri armati: tutto questo è davvero incredibile”. A lui, questa sera, il compito di distrarre pubblico e fans dalle tensioni dilaganti nel resto del mondo. Come sempre, siamo certi che farà un ottimo lavoro.

