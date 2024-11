Giorgio Panariello e Claudia Capellini, i retroscena sulla coppia

Tra Giorgio Panariello e Claudia Capellini è nata da qualche anno una speciale storia d’amore che unisce l’artista toscano a quella che si augura possa essere la donna della sua vita. Nel corso di una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Giorgio Panariello ha speso delle parole molto importanti e speciali nei confronti della donna della sua vita: “La serenità è una cosa che ho inseguito a lungo e finalmente l’ho trovata, Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente” ha raccontato il comico toscano riguardo alla relazione intrapresa negli ultimi anni.

Un amore importante e ancora più prezioso se si considera che Giorgio Panariello non ha avuto la possibilità di avere una famiglia unita da piccolo, per questo la speranza di costruire qualcosa di duraturo con Claudia Capellini è diventata una priorità per l’attore.

Giorgio Panariello e Claudia Capellini avranno un figlio? La risposta dell’attore

Tra Giorgio Panariello e Claudia Capellini l’amore continua a correre veloce, e chissà che in futuro non possa nascere la possibilità di vedere la coppia mettere al mondo un figlio, con la donna di 27 anni più giovane del comico. Riguardo alla possibilità l’attore ha confessato: “Credo che sarei un buon padre, probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensato forse troppo a me stesso e al lavoro, per fare un figlio adesso occorre pensarci molto bene”.

Difficile dunque che l’ipotesi possa trasformarsi in concretezza, intanto Giorgio Panariello continua a godersi l’amore della sua Claudia Capellini, con la quale le cose sembrano andare ancora a gonfie vele. Giorgio Panariello di tanto in tanto viene catturato dagli obiettivi dei paparazzi in compagnia della fidanzata, dalla quale ha intenzione di cogliere tutto il lato buono della vita.