Giorgio Strehler e Gino Paoli, ex Ornella Vanoni/ “Ero bella ma infelice perché…”

Giorgio Strehler e Gino Paoli, due grandi (ex) amori di Ornella Vanoni

Giorgio Strehler e Gino Paoli hanno rappresentato i grandi amori di Ornella Vanoni. La cantante ha condiviso con entrambi un pezzo di strada molto importante della sua vita, anche se oggi – per un motivo o per l’altro – sembra stufa di guardare al suo passato sentimentale. Nelle sue uscite televisive, tuttavia, non si è mai tirata indietro dall’affrontare l’argomento e spesso ha deciso di riavvolgere i ricordi legati alla sua adolescenza, condividendoli col pubblico.

“Ero giovane e bellissima, ma infelice perché non riuscivo ad apprezzarmi. Ero timida e insicura, mi vergognavo della cicatrice da tisi che avevo sul collo e quindi mandavo avanti il corpo, in shorts e zoccoli alti”, le sue parole in un’intervista a il Corriere della Sera di qualche tempo fa. In gioventù incontrò appunto Giorgio Strehler, con cui condivise una grande storia d’amore.

“Lui è stato l’uomo che mi ha amato di più, io l’ho amato sicuramente di meno. L’ho lasciato perché soffrivo per i suoi vizi, che non riuscivo a sopportare”, ha rivelato in seguito Ornella Vanoni, riconoscendo a Giorgio Strehler il merito di averla avvicinata alla cultura. Terminata la relazione con Strehler, esplose quella con Gino Paoli. “Ci presentarono e lui scrisse per me Senza fine. Anche lui, come Giorgio, era sposato. Oggi dice che ricordo solo il peggio della nostra storia, ma mi tradiva in continuazione e non c’era mai. E io piangevo. L’ho lasciato col cuore che era uno spezzatino. Sua moglie mi disse: “Se me lo porti via, non vivo”, io me ne andai”, ha raccontato Ornella Vanoni, focalizzandosi sui risvolti negativi di un rapporto tuttora molto chiacchierato.

