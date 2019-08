Giorgio Tambellini cita Fabrizio De Andrè/ Post su Instagram dedicato a Francesca?

Giorgio Tambellini potrebbe essere tornato assieme alla nipote d’arte Francesca De Andrè e celebra a modo suo questo evento al moemtno strombazzato dal gossip, di cui ancora oggi si rumoreggia dopo che la diretta interessata che ha rotto con Gennaro Lillio, con una Storia su Instagram. Infatti il giovane toscano di cui prima non si sapeva molto e che è invece salito agli onori delle cronache dopo che la nipote dell’indimenticato Faber lo aveva più volte nominato nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello: “Per me, una persona eccezionale è quella che si interroga di continuo laddove gli altri vanno avanti come pecore” ha scritto il ragazzo, citando infatti proprio Fabrizio De Andrè dal suo “Il viaggio è nella testa”. Insomma, un post non certamente casuale e che potrebbe stare a sottolineare la ritrovata intesa con la sua Francesca anche se quest’ultima non ha voluto commentare le indiscrezioni dopo l’addio a Gennaro Lillio, limitandosi a dire che al momento si gode la ritrovata serenità a casa.

GIORGIO TAMBELLINI CITA FABRIZIO DE ANDRE’

D’altronde nelle ultime ore Giorgio Tambellini è apparso particolarmente attivo sul proprio profilo Instagram e nelle ultime ore è arrivato anche un altro post sibillino in merito alle storie d’amore e della follia all’interno di una coppia. “Come diceva? Storia diversa per gente normale. Storia comune per gente speciale” ha scritto il toscano, utilizzando un hashtag che ha subito ingolosito i suoi quasi 40mila follower (#indovinachi) e utilizzandone un altro che va molto per la maggiore sul suo profilo ovvero, #vivalavida. La risposta dei suoi seguaci e di quelli della De Andrè non si è però fatta attendere, criticando Tambellini e la sua presunta nuova compagna per essere irrispettosi, mentre qualcun altro ha chiosato, con una evidente punta di ironia, con un “storia funesta per gente fuori di testa”.





