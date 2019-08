Francesca De André rivede Giorgio Tambellini/ “Dopo la rottura con Gennaro dovevo…”

Ormai è certo: la storia tra Gennaro Lillio e Francesca De André è finita e non nel migliore dei modi. Ad annunciarlo è stato il modello napoletano con un messaggio abbastanza polemico che parla di “rispetto mancato” nel rapporto da parte della De André. Ad alimentare il gossip, il fatto che l’ex gieffina sia tornata a seguire su Instagram il suo ex, Giorgio Tambellini. Un gesto che molti hanno interpretato come un rinnovato interessamento della figlia di Cristiano De André al suo discusso ex. A chiarire la situazione è allora intervenuta proprio Francesca, con un lungo messaggio che conferma come lei e Giorgio Tambellini si siano in realtà risentiti. In primis Francesca ha spiegato che con Gennaro è finita perché: “Mi sono resa conto delle estreme diversità caratteriali, incompatibili, che ci hanno portato a non capirci sotto tanti aspetti“

Francesca De André: “Ho rivisto Giorgio per un confronto…”

Poi spiega il perché del “segui” su Instagram al suo ex Giorgio Tambellini: “Non ho mai più avuto un confronto con Giorgio, cosa che non mi appartiene, ma mi è stato chiesto di non farlo e, per rispetto della persona con la quale stavo, non l’ho fatto. Ma ora sì.” Parole che fanno intuire che i due si siano rivisti e parlati. Poi aggiunge: “In questo caso invece sono andata contro il mio essere, reprimendo l’esigenza di un confronto al di fuori del contesto tv, dove siamo stati travolti da qualcosa di più grosso di noi che ha portato entrambi a perdere completamente la lucidità, io da dentro la Casa e Giorgio da fuori.” Francesca De André allora conclude ammettendo “Una volta passato l’uragano, però, credo che nella vita ci si debba sempre confrontare, anche se è finita, dando il giusto valore a una storia che è durata quasi un anno prima che entrassi nella Casa. Se questo vuole dire nascere e morire tondi sì, sono e rimarrò tonda”. Che sia il preludio di un ritorno di fiamma tra i due?





