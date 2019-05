Giorgio Tambellini, cosa dice nell’audio del tradimento?/ Dettagli sessuali espliciti

Francesca De André e il presunto tradimento di Giorgio Tambellini sono al centro della nuova puntata del Grande Fratello 16. Nella Casa fa il suo ingresso la migliore amica di Francesca, Alessandra, colei alla quale Giorgio ha spiegato di aver tradito Francesca con un messaggio vocale. Ma cosa c’è davvero in questo messaggio vocale? Barbara d’Urso svela di averlo ascoltato più e più volte e di non poterlo far ascoltare né a Francesca né tantomeno al pubblico in studio. Poi spiega il perché: “In quel messaggio audio, che noi abbiamo sentito e risentito, ci sono dettagli sessuali molto espliciti. – ammette la conduttrice, che aggiunge – Abbiamo preferito non farti ascoltare proprio il suo messaggio, visto che in un momento di rabbia potresti ripeterli a qualcuno e capisci che non lo posso permettere su Canale 5″.

“PAROLE SESSUALI ESPLICITE” NEL MESSAGGIO AUDIO DI GIORGIO

Barbara d’Urso fa quindi intendere che le dichiarazioni di Giorgio Tambellini sono di carattere sessuale e anche molto chiare. È per questo che non possono essere ascoltate al Grande Fratello 16. Alessandra, l’amica di Francesca De André, la mette in guardia. “Sei una persona intelligente, lo puoi capire cos’è accaduto”. Spiega di una cena al ristorante in tre in cui c’erano Alessandra, Giorgio e un dentista. Il fidanzato della De André è poi rimasto da solo e lì avrebbe conosciuto una ragazza già presente nel locale che “mi si è buttata addosso”, spiega Giorgio. Dopo un chiarimento veloce con Francesca, Giorgio però viene mandato via dalla d’Urso.

