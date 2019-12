Giorgio Tirabassi/ Dopo l’infarto l’abbraccio di Fiorello (Le parole della settimana)

Sarà l’attore e regista Giorgio Tirabassi uno dei protagonisti del nuovo appuntamento di questa sera con “Le parole della settimana”, il programma condotto tutti i sabato su Rai 3 (a partire dalle ore 20.20) dal giornalista Massimo Gramellini e in cui, prendendo spunto da alcune notizie-chiave della settimana, le si commenta assieme agli ospiti di turno. E dopo il preoccupante malore che l’ha colpito lo scorso novembre, e dal quale pare essersi ripreso, stavolta sarà il turno del 59enne originario di Roma che proprio a inizio del mese era stato vittima di un infarto mentre stava presentando, presso un piccolo comune della provincia dell’Aquila, il suo ultimo film, “Il grande salto” (di cui potrebbe parlare proprio a Gramellini nel corso dell’ospitata di questa sera). Dopo essere stato operato d’urgenza con un intervento di angioplastica coronarica, ad ogni modo Tirabassi era stato dimesso dopo alcuni giorni e ha colto successivamente, nel corso di una delle interviste concesse dopo il grande spavento, l’occasione per ringraziare chi l’ha soccorso, salvandogli di fatto la vita e ammettendo anche di stare molto meglio.

GIORGIO TIRABASSI DOPO L’INFARTO: “ORA STO BENE”

E a confermare che il peggio era passato, dopo le succitate interviste in cui Giorgio Tirabassi ha rivissuto quei drammatici giorni, ci ha pensato di recente Rosario Fiorello che ha dato vita a un piccolo fuori programma nel corso del suo nuovo show “VivaRaiplay!” e che, ricalcando il format di alcuni programmi realizzati in precedenza, va in onda in esclusiva sulla piattaforma online del servizio pubblico. Durante la puntata dello scorso 12 dicembre, infatti lo showman e mattatore siciliano a un certo punto ha interrotto uno dei suoi monologhi e, abbandonando la sua postazione, si è avvinato a una delle prime file della platea dove sedeva proprio il 59enne attore e lo ha salutato calorosamente con un abbraccio. “Bello che non sei altro!” ha scherzato con lui Fiorello e chiamando l’applauso per Tirabassi (“Guadate un po’ chi c’è!”) che di fatto era alla prima apparizione in pubblico dopo l’infarto e le dimissioni. E tra un sorriso imbarazzato e un ringraziamento, Tirabassi pur in modo schivo pare aver apprezzato mentre poi Fiorello, dopo questa piccola improvvisazione, è tornato al suo monologo.

PROTAGONISTA DI “LIBERI TUTTI” SU RAIPLAY

E a proposito proprio della piattaforma di RaiPlay, va ricordato che dallo scorso sabato 14 dicembre Giorgio Tirabassi è uno dei protagonisti della commedia “Liberi tutti”, serie tv in esclusiva per il canale e che è stato concepito per una serie ad hoc per il pubblico del web con dodici episodi totali della durata di circa trenta minuto l’uno. E nel cast, oltre al regista e attore romano, ci sono anche Anita Caprioli, Valeria Bilello, Thomas Trabacchi, Caterina Guzzanti, Ugo Dighero, Andrea Roncato e tanti altri. Creata da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (noti per essere stati gli autori di “Boris”), la fiction comica “Liberi tutti” vede Tirabassi nei panni di Michele, un avvocato senza scrupoli e particolarmente spregiudicato e che tuttavia un giorno viene sorpreso con la considerevole cifra di 25 milioni di euro nella proprio auto. Da lì prendono il via gli eventi della serie col personaggio di Tirabassi che dovrà scontare i domiciliari in una curiosa e inedita situazione di co-housing, dividendo la propria quotidianità non solo con la ex moglie ma pure col suo nuovo compagno…

